Pedro Pablo Perlaza no será tomado en cuenta en Liga de Quito, según Pablo Repetto

Redaccion Deportes

Después del empate entre Delfín y Liga de Quito (1-1), el entrenador uruguayo de la ‘U’, Pablo Repetto, se refirió a la ausencia del lateral derecho Pedro Pablo Perlaza. El jugador no estuvo en la alineación titular de los albos y Repetto habló sobre el tema en la conferencia de prensa en el estadio Jocay.

El DT no se sintió cómodo. “No veo el compromiso con el equipo, es por eso que no está. Todo lo que pasa lo ventilaremos en la interna. Vamos a seguir el trabajo en la Copa (Libertadores). Este no es el momento que queremos en Liga, no es fácil motivar. La vamos a pelear”, dijo en una primera respuesta sobre el lateral derecho.

El jugador que incluso alcanzó nivel de Selección y fue convocado por el DT Gustavo Alfaro a los partidos amistosos y de eliminatorias fue tajante en otra declaración. “Quiero hablar de fútbol, no de la salida o no de Perlaza. Vuelvo a insistir esta semana no vamos a contar con él y del tema no voy a hablar más. Quiero hablar de fútbol, eso es lo más lindo”, manifestó el estratega.

La directiva tiene previsto reunirse con el jugador y su representante en los próximos días. ‘PPP’ ya no jugará las dos fechas restantes para el cierre de la primera etapa ni el último juego de la Copa Libertadores ante Unión La Calera. Allí la ‘U’ se jugará el boleto a la Sudamericana.

La relación entre Perlaza y la directiva del club también tuvo un momento tenso en las últimas semanas por un problema legal del jugador que salpicó a LDU.