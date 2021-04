Pablo Repetto, DT de LDU: 'El próximo partido ante Emelec es vital'

El empate de Liga de Quito ante Mushuc Runa (0-0), por la sexta fecha del campeonato nacional multiplicó las críticas en contra del entrenador Pablo Repetto. Con 10 puntos en la tabla de posiciones, LDU se aferra a la pelea por el primer lugar y por ganar la etapa.

En la conferencia de prensa después del partido ante el 'Ponchit0', Repetto reconoció que ha sido uno de los peores partidos. "Fue el peor primer tiempo que hemos tenido. No terminamos con el resultado que queríamos. Hoy no fuimos claros y no se generaron situaciones de peligro. Debemos mejorar para pelear esta etapa", manifestó el técnico.



El DT destacó que la 'U' mejoró su rendimiento con el ingreso de Luis Amarilla en el segundo tiempo. Sin embargo, la falta de puntería de los atacantes albos pesó y dejó sin dos puntos claves. En lo que va del año, Liga ha sumado cuatro empates de seis partidos. Ha empatado ante Olmedo, Deportivo Cuenca y Mushuc Runa.



El DT admitió que ante Emelec, por la séptima fecha, será clave para seguir en la pelea. "El próximo partido ante Emelec es vital. Quedan nueve fechas, aún queda mucho. Estamos en desventaja y queremos lograr mejores resultados para pelear la etapa”, concluyó el técnico.