Skater de 13 años que ganó medalla de plata en Tokio recibe una sorpresa legal al regresar a Brasil

La medallista olímpica más joven en la historia de Brasil, Rayssa Leal, llegó a casa el miércoles, 28 de julio del 2021, para reunirse con una abogada que no conocía que había registrado su apodo porque le preocupaba que empresarios sin escrúpulos pudieran aprovecharse de la skater de 13 años.

Flavia Penido dijo que solicitó registrar el apodo de “Fadinha” (“pequeña hada”) que se le dio a Leal, quien ganó una medalla de plata en Tokio en la categoría calle.

Penido observó la actuación de Leal que encantó a Brasil el lunes 26 por la mañana y poco después consultó a las autoridades nacionales para ver si alguien había registrado el nombre para ropa o equipamiento de skate.

Cuando comprobó que no había sido registrado, tomó medidas para inscribir el apodo en nombre de la niña.

“A veces hay que tomar decisiones rápidas”, dijo Penido en Twitter. “El interés obviamente no es económico, sino preservar los derechos eventuales de Rayssa y mostrar la importancia de que el marketing y la ley trabajen siempre en conjunto”.

Penido dijo que estaba cediendo los derechos a la deportista. La familia de Leal no respondió de inmediato a los correos electrónicos solicitando comentarios.

Leal se ganó el apodo cuando un video de ella en 2015 realizando acrobacias en skate con un traje de hada se volvió viral después de que lo compartiera la superestrella del skate Tony Hawk.

I don't know anything about this but it's awesome: a fairytale heelflip in Brazil by #RayssaLeal (via @oliverbarton) pic.twitter.com/uZgshHYMMT