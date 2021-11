‘La Tigra’, de vender esferos a campeona mundial de lucha

El título mundial sub 23 que consiguió Lucía Yépez, en Serbia, es histórico. Antes de ella, ningún ecuatoriano había conseguido una medalla en estas instancias internacionales en esta especialidad, por lo que su nombre ya se escribe con letras de oro en los libros de las hazañas deportivas tricolores.

A sus 20 años, la quevedeña sorprendió al mundo. Se impuso a la rusa Ekaterina Verbina, por un contundente 4-0 en la final de los 53 kilos, este 5 de noviembre de 2021.

Todos sus triunfos se los dedica a la Virgen María, es devota. Entre sus pertenencias más preciadas están tres medallitas de la madre de Dios, que se las obsequió su mamá, María Guzmán, y que lleva consigo a cada una de sus competencias.

FIRST EVER!!! YEPEZ GUZMAN becomes the first Ecuadorian WW World Champion 🇪🇨 pic.twitter.com/cJq5blKjdt