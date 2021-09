Élites y aficionados se citan en la edición 59 de la Travesía al Lago San Pablo

Redacción Deportes

Cerca de 300 nadadores participarán en la edición 59 de la Travesía al Lago San Pablo, el sábado 11 de septiembre del 2021. La competencia de aguas abiertas, con participantes infantiles, juveniles y de categorías máster empezará desde las 08:00.

Entre quienes cruzarán el lago por primera vez, en la carrera oficial, está la arquitecta Antonia Gavilanes, de 35 años. ‘Anto’, como la llaman sus familiares y amigos fue nadadora de los 12 a los 16 años. Luego de eso cambió las piscinas por las canchas de fútbol y participó en torneos barriales, amateurs y universitarios hasta los 30 años.

Luego de ‘retirarse’ de las canchas retomó la práctica de la natación en el 2019 y ahora se animó a participar en la prueba de aguas abiertas, de 3515 metros, en la provincia de Imbabura. “Oficialmente regresé a nadar a finales del 2019, conocí esto de las aguas abiertas y será mi primera competencia oficial en el San Pablo. A los 15 años tuve algún entrenamiento, pero me asusté un montón por el frío y la distancia. La verdad siempre me quedó ese ‘bichito’ de participar en la competencia oficial”, contó la nadadora de la categoría máster.

Antonia Gavilanes durante un entrenamiento en el Lago San Pablo. Fotos: cortesía

“En diciembre del año pasado hice mi primer cruce completo, en una práctica, y fue muy bonito. Sentí esta conexión con la naturaleza. En este año me dio covid, tuve un par de lesiones y no pude participar en competencias. Entonces, cuando llegó el San Pablo pensé ‘este es el momento’. Siento que esas ganas que he tenido toda la vida de ser parte de eso, de sentir esta competencia, de volver a sentir esa conexión con la naturaleza es lo que me motiva. Es un pendiente, un sueño que tengo de toda la vida”, contó la nadadora.

“También quiero hacer la travesía porque descubrí que nadando en el San Pablo siento una cercanía bonita con mi mamá que ya no está por acá. Ella fue quien nos encaminó a la natación de niños”.

Los élite también se dan cita

Buena parte de los nadadores de alto rendimiento del país han confirmado su presencia en la prueba de este sábado 11 de septiembre. David Castro, el último ganador de la travesía, se presentará a defender su corona. Entre sus principales contendientes están Miguel Armijos, Matías Cordero, entre otros.

La organización también ha confirmado a Danna Martínez, Leslie Cabezas, entre otras nadadoras que partirán entre las favoritas.

El cruce al San Pablo empezará en el parque acuático Araque y finalizará en el Muelle Costa Azul (Muelle Viejo).