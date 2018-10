Óscar Patín colgará en el cuello de su mamá la medalla de oro

LEA TAMBIÉN

A su regreso al país, Óscar Patín colgará la medalla de oro olímpica juvenil en el cuello de su madre, María Rosa Manobanda. Así lo anunció el 15 de octubre del 2018, en Buenos Aires, Argentina, el andarín oriundo de la comunidad de Las Cochas, perteneciente a Guaranda (Bolívar).

El campeón de la prueba de los 5 000 metros marcha de los III Juegos Olímpicos de la Juventud, en tono emocionado, dedicó el éxito a su familia y particularmente a su progenitora. “Cuando vuelva al Ecuador le voy a poner la medalla en el cuello, no he podido ir a verla por encontrarme lejos”.



Patín se alejó de sus padres y hermanos, en junio pasado, para prepararse en Cuenca con el técnico Diego Heredia, quien lo acogió en su vivienda. Luego se alojó en el Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento, en donde también aprovechó las facilidades que prestaron los profesionales.



No ocultó su felicidad por hacer realidad el sueño olímpico. “Lo he logrado con perseverancia y disciplina”. El primer marchista indígena olímpico de Ecuador se siente orgulloso de representar al país y ofrece seguir preparándose para alcanzar nuevos éxitos.



Antes de la prueba, Heredia lo motivó con un mensaje: “El mejor marchista del mundo está frente a mí”. Su dirigido entró a la pista con ese convencimiento. En enero pasado, cuando iniciaron la preparación, le retó “quiero que seas campeón olímpico”. Ayer le recordó esas palabras.



Su hermana, Esthela Patín, quien trabaja en labores domésticas en Quito, dijo sentirse orgullosa de contar con un campeón olímpico juvenil. “Ese triunfo es fruto de muchas horas de entrenamiento y sacrificio, puesto que no contó con el apoyo necesario”.

Óscar tiene un hermano gemelo que se llama Stalin y es el penúltimo hijo de los nueve que tienen los esposos Turibio Patín y María Rosa Manobanda, quienes hablan kichwa y se dedican a labores agrícolas.



La histórica medalla de oro olímpica juvenil la obtuvo tras competir por dos ocasiones en la prueba de 5000 m, en dos etapas. Su principal rival fue Suraj Panwar, de India.

El lunes 15 de octubre terminó segundo en la segunda serie luego de ser superado por Panwar, quien cronometró 20 minutos, 23 segundos y 30 centésimas. El pasado 11 de octubre, Patín llegó primero, delante de Panwar, con un registro de 20:13.69.



Ese tiempo le permitió ser campeón olímpico juvenil y Panwar se quedó con el subtítulo. El chino Xin Wang fue tercero con 20:28.02. Participaron 16 marchistas de igual número de países.



Heredia, quien viajó a Buenos Aires con su dinero y con ayuda de los familiares del deportista, espera que nadie “se suba a la camioneta”. A su criterio, “pocos creyeron en nosotros y por eso anticipé que daríamos una sorpresa”.



Óscar representa a Bolívar y empezó a sobresalir este año. En marzo fue campeón sudamericano Sub 18 en Sucúa y se clasificó al Mundial de China, en mayo. Antes de eso, se hizo una radiomaratón en Guaranda para reunir el dinero para los boletos de avión. En ese campeonato quedó 33.



Luego fue campeón sudamericano Sub 18 en Cuenca y se calificó a los Olímpicos Juveniles. Ayer, 15 de octubre, en Buenos Aires, la ecuatoriana Gabriela Suárez ganó bronce en 100 m planos.