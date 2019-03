Bernarda Aguirre y José Palacios triunfan en Olimpiadas Especiales

LEA TAMBIÉN

Los dos son azuayos y llegaron a Dubái, una de las sedes de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, con el deseo de ganar una medalla de oro. Bernarda Aguirre, en natación, y José Gabriel Palacios, en atletismo, se consagraron campeones.

Bernarda Aguirre se lanzó a la piscina para nadar los 50 metros estilo mariposa. Dos días antes fue quinta en el estilo libre y la organización le dio una cinta como testigo de su participación. “Está bonita, pero yo quería la medalla”.



El lunes 18 de marzo de 2019, la determinación de lograr esa presea fue más fuerte que sus nervios. Desde el minuto inicial tomó la delantera, realizó muy bien el gesto técnico de girar –al término de los 25 primeros metros–, y con gran soltura llegó a la meta. “Estoy feliz, porque quería llevarle la medalla a mis padrinos, y a mi tía Rosa. Ella siempre me apoya, va conmigo a la piscina y al gimnasio”.



Tiene 20 años, y su menuda figura se distingue enseguida del grupo de deportistas. “Me entreno en la piscina del Centro de Alto Rendimiento. Comencé a nadar hace ocho años, cuando le vi por la televisión a Michael Phelps”.



Le gustaron esos movimientos en la piscina. “Aunque al principio me ahogaba, pero luego fui aprendiendo con el profesor Luis”. No recordaba el apellido de quien es responsable de su gusto por la natación. Ahora trabaja con Daniela Maldonado.

Le gustaría, luego de llevar de Dubái la medalla de oro, entrenarse con la selección de la Federación Deportiva del Azuay, pero con el equipo que no tiene ninguna discapacidad.



Azuay también aportó con una medalla de oro en el atletismo. José Gabriel Palacios triunfó en los 5 000 metros. Tiene 22 años y es uno de los deportistas que sobresale del equipo por su personalidad: es extrovertido y bromista.



El lunes 18 de marzo, además de feliz, lució seguro por los entrenamientos realizados en Cuenca, en el Parque de la Madre y la Calle Larga. Es un asiduo partícipe de las carreras de calle, como el Festival de Cuenca.



En Abu Dabi, en cambio, llegó la medalla de plata en el ciclismo. “Faltó comer más bizcochos”, dijo para darse ánimos, pero sí estaba algo triste. David Arellano fue segundo en los 25 km ruta del ciclismo que se cumplió en la pista del imponente autódromo Yas Marine, sede del Gran Premio de la Fórmula Uno.

El ciclista, de 20 años y nacido en Cayambe, estaba inconforme porque tenía la ilusión de ganar otra medalla de oro.



Dos días antes había ganado la de oro en los 10 kilómetros. Su intención era repetir el primer lugar, pero en los 100 metros finales el mexicano Alejandro Elías fue mucho más rápido y se apoderó del primer lugar. Mañana, David volverá a competir en los 40 km.



“Es mucho más rápido. David es más escalador. Para la próxima carrera, la de 40 km, tendremos que cambiar de estrategia”, detalló Santiago Rosero, entrenador de la selección ecuatoriana de ciclismo.



Este equipo ya ha logrado cinco medallas para Ecuador en los Juegos Mundiales. David Arellano suma dos presas, el azuayo Paúl Criollo logró la de plata en la prueba de 5 km contrarreloj, mientras que el carchense Johan Calpa fue segundo en los 10 km ruta.



El equipo nacional ya suma 20 medallas, que resaltan su participación. De ellas, cuatro son de oro: dos en natación, una en ciclismo y la restante en atletismo.