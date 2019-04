Ñañas debutó con triunfo ante Católica

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El club Ñañas venció ayer, 28 de abril del 2019, 1-0 a Universidad Católica, en la Casa de la Selección, por la primera fecha de la Superliga femenina.

El marcador lo abrió la venezolana Maryury Sánchez, de Ñañas, a los 26 minutos. El gol nació de un tiro libre cerca del área rival que fue cobrado por Fernanda Vásconez, capitana del plantel.



La Universidad Católica fue arrinconada durante el primer tiempo. Las del ‘Trencito Azul’ tuvieron apenas solo una jugada cerca del área rival.



En las gradas, hubo poca presencia de aficionados. Al cotejo acudieron los familiares de las jugadoras y los niños de la Unidad Educativa Leonor Stayler, que fueron invitados para apoyar a las locales.



En el segundo tiempo la ‘Chatoleí’ entró con todo, en busca del empate. Pero 10 minutos después volvieron a ser arrinconadas en su área.



El equipo universitario no supo mantener el ritmo. Las jugadoras de Católica bajaron su intensidad de juego y enfrentaron problemas físicos, pues tuvieron poco tiempo de preparación antes del inicio del certamen femenino.



La delantera Jessy Caicedo ingresó en Católica, con la intención de generar más peso ofensivo, pero poco pudo hacer en ofensiva porque sus compañeras gestionaron pocas acciones para aprovechar su velocidad y potencia.



“Nos faltó más trabajo físico, nos cansamos muy rápido y no pudimos mantener el ritmo en el partido”, comentó Caicedo y así lo confirmó el DT Galo Sandoval, quien para la segunda fecha trabajará más en este aspecto en su equipo.



El DT Francisco Ramírez, de Ñañas, destacó el ritmo que impusieron sus dirigidas. Incluso pudieron hacer variantes para refrescar jugadoras y darles la oportunidad de que participen en el cotejo.



Por eso, a los 15 minutos, la golera panameña Farissa Córdova reemplazó a Ximena Pérez en el arco.



La próxima fecha, Ñañas visitará a Espe, que no tuvo actividad en esta primera fecha. La Federación Ecuatoriana de Fútbol publicará los horarios de los juegos en la semana.



Otros resultados de la primera jornada

​

En el grupo A, Barcelona ganó 2-1 a Carneras UPS en Cuenca. En Machala, Fuerza Amarilla recibió una goleada (7-0) del Deportivo Cuenca. En Ambato, Mushuc Runa empató 2-2 con Delfín. Emelec descansó esta fecha.



En la llave B, El Nacional ganó 3-0 al América en el Complejo de Tumbaco, Aucas perdió 7-0 ante Las Dragonas del Independiente del Valle, Liga de Quito empató 0-0 con el Quito FC, en la Casa de la Selección, donde también se disputó el encuentro entre Espuce y Santo Domingo, el marcador fue 1-4 a favor de las visitantes.



Al cierre de esta edición debía disputarse en el estadio Christián Benítez del Puerto Principal el cotejo de Guayaquil City vs. Macará.