Videos captan la euforia en Argentina por el triunfo en el Mundial Qatar 2022

El festejo de miles de personas en el sector del Obelisco en Buenos Aires, Argentina, fue tendencia en redes sociales este domingo 18 de diciembre de 2022, luego de que el equipo liderado por Lionel Messi quedara campeón del Mundial Qatar 2022.

Los fanáticos coparon todo el sector del icónico monumento de la capital de Argentina y tiñeron de celeste las calles. El tránsito se paralizó, a la espera de la Copa del Mundo 2022. El triunfo llegó y con él, la euforia de los hinchas.

En redes sociales se difundieron videos e imágenes de la emoción en el momento decisivo con penales. El grito de los argentinos al verse campeones en Qatar fue captado por la prensa internacional e internautas.

La Selección de Argentina logró su tercer título mundial al imponerse a Francia en la tanda de penaltis (4-2), tras acabar la prórroga con empate a tres. Con este triunfo, devolvió a Sudamérica el cetro universal, que no ostentaba desde que Brasil se impuso a Alemania en el partido decisivo de Corea del Sur/Japón 2002.

Crowd in Buenos Aires as #Argentina won World Cup 2022. They won’t be sleeping tonight! pic.twitter.com/1IRyqK87hf