Oxford predice al ganador del Mundial Qatar 2022

Redacción Elcomercio.com

La Universidad de Oxford de Inglaterra pronosticó al equipo ganador del Mundial Qatar 2022, a través de un modelo matemático exacto, en el que no consta ni Argentina ni Francia como favoritos.

Van dos semanas del Mundial Qatar 2022 en las que se han presentado varias sorpresas en los resultados de los encuentros, como la derrota de Argentina en su debut contra Arabia Saudita, la derrota de Alemania contra Japón en la primera fecha, la victoria de Costa Rica ante Japón, entre otras.



Oxford publicó una imagen a través de la red social Twitter con un pronóstico que realizaron sobre el Mundial. El cálculo está creado desde las selecciones que se clasificarán a octavos de final hasta el equipo que se ganará la copa.



“El modelo simuló la fase de grupos un millón de veces y tomó los resultados más comunes. Luego, el algoritmo simuló cada juego eliminatorio 100 000 veces”, explicó la institución en su publicación.

Octavos de final según Oxford

Según Oxford, las selecciones que pasarán a la fase de octavos de final serán Holanda y Ecuador por el grupo A, Inglaterra e Irán por el grupo B, Argentina y México por el grupo C, Francia y Dinamarca por el grupo D, España y Alemania por el grupo E; Bélgica y Croacia por el grupo F; Brasil y Suiza por el grupo G; Portugal y Uruguay por el grupo H.

Cuartos de final

En la fase de cuartos de final, los enfrentamientos serán: Holanda vs. Argentina, España vs. Brasil, Inglaterra vs. Francia y Bélgica vs. Portugal.

Semifinales

Los cálculos de Oxford apuntan a que los encuentros de las finales serán entre Argentina vs. Brasil y Francia vs. Bélgica.

Finales

Según Oxford, la final la jugarán Brasil y Bélgica, llevándose el título y la gran copa el seleccionado dirigido por el director técnico, Tite, es decir, la selección brasileña.

