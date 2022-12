Otavio niega que Cristiano Ronaldo haya querido dejar el Mundial Qatar 2022. Foto: Twitter

Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal, "nunca quiso irse" del Mundial Qatar 2022, según expresó el 8 de diciembre su compañero Otavio, que insistió en la unión del grupo a lo largo de su comparecencia de prensa.

'Récord' publicó que 'CR7' había amenazado con abandonar el torneo. La Federación Portuguesa de Fútbol también negó este hecho.

"Nunca dijo nada, porque nunca quiso irse. Al contrario. Siempre nos ha ayudado jugando o no jugando. Es un ejemplo. Nuestro capitán. La selección está con él. Nuestra fuerza es que estamos todos unidos. El ambiente siempre fue todo normal. Nunca nadie vio una discusión ni nada parecido", aseguró el centrocampista del Oporto, que apuntó que "es normal" que un jugador esté "enfadado cuando no juega, pero no sólo es Cristiano, sino todos".

"Todo lo que hace, o no hace, es noticia. Estamos todos unidos", proclamó Otavio, que coincidió con el mensaje que ha puesto Cristiano Ronaldo en Twitter sobre la unidad ante "fuerzas externas": "Tiene toda la razón. El grupo está unido. Y no lo va a entorpecer esas noticias de fuera. Sabemos todo lo que está pasando, dentro y fuera, pero estamos concentrados en una cosa, en jugar con Portugal y ganar".

"Cristiano siempre mostró el apoyo al equipo, dentro y fuera. Las imágenes sólo muestran lo negativo y no lo positivo. Es un ejemplo, es nuestro capitán y en ese mismo partido (ante Suiza, cuando fue suplente) fue uno de los que más apoyó al equipo, aún después de saber que no iba a jugar. Estamos unidos", abundó el jugador.

"Cristiano Ronaldo es un jugador ejemplar, uno de los mejores del mundo y de la historia, pero sabemos la calidad de todos. Gonçalo Ramos entró y lo hizo bien. Somos 24. Todo el mundo está preparado para jugar", continuó Otavio, que está ya "al cien por cien" del "problema muscular" que sufrió en la primera jornada ante Ghana y que lo apartó de los choques de la fase de grupos frente a Uruguay y Corea del Sur, antes de su reaparición en el 6-1 a Suiza.

Al jugador le da igual quién sea el rival en el caso de llegar a la final, cuando fue preguntado por un hipotético duelo por el título contra Brasil, sino que sólo piensa en "ganar", aunque aún queda mucho recorrido para alcanzar esa instancia de la competición.

Primero, en cuartos de final, aguarda Marruecos, "un equipo muy difícil", que "no ha perdido ningún partido" y que es "muy fuerte" tanto en defensa como "en la transición en ataque".

También habló de su compañero Pepe, titutar con Portugal y en un Mundial a sus 39 años. "Es un secreto. Todo viene de su trabajo. Llevo ya unos años trabajando con él (también juega junto a él en el Oporto, aparte de la selección) y sé lo que trabaja para estar a este nivel. Es muy difícil hacer lo que hace él a su edad", explicó.

