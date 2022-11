¿Cuántos jugadores de Ecuador no sumaron minutos en el Mundial Qatar 2022?

Ocho jugadores de los 26 convocados de Ecuador no tuvieron actividad en el Mundial Qatar 2022. Foto: Diego Pallero / El Comercio.

Redacción Deportes

El Mundial Qatar 2022 se acabó para la Selección de Ecuador este martes 29 de noviembre, luego de la derrota ante Senegal (2-1).

Para la cita ecuménica, Gustavo Alfaro, DT de Ecuador, convocó a los 26 jugadores permitidos por la FIFA, sin embargo, el estratega argentino no usó a todos los futbolistas disponibles.

En los tres partidos que disputó la Selección de Ecuador en la Copa del Mundo jugaron un total de 18 futbolistas, algunos más minutos que otros. Por otra parte, ocho jugadores no tuvieron actividad.

¿Qué jugadores no jugaron?

De cajón casi siempre los jugadores que no suman minutos en los Mundiales son los arqueros suplentes, y en Ecuador no fue la excepción. Tanto Alexander Domínguez como Moisés Ramírez no jugaron con la Tri.

En la zaga defensiva no sumaron minutos Robert Arboleda, William Pacho, Xavier Arreaga y Diego Palacios.

Y, por último, en la ofensiva de la Selección de Ecuador, Ayrton Preciado y Ángel Mena no tuvieron oportunidad de ingresar al terreno de juego.

¿Qué jugadores sumaron más minutos?

De los 18 jugadores que jugaron el Mundial Qatar 2022, con la Selección de Ecuador, cuatro jugaron todos los minutos de la Tri, es decir los 270'. Estos fueron Hernán Galíndez, Pervis Estupiñán, Piero Hincapié y Félix Torres.

Otros de los titulares que estuvieron casi todo el tiempo de juego fueron Moisés Caicedo (269'), Gonzalo Plata (269') Ángelo Preciado (264), Énner Valencia (255') y Michael Estrada (225').

Jugadores con menos minutos

Nueve jugadores de la Selección de Ecuador jugaron en el Mundial, pero con menos minutos que los demás.

Estos fueron Jhegson Méndez (180’), Jackson Porozo (96’), Jeremy Sarmiento (85’), Romario Ibarra (68’), José Cifuentes (59’) Alan Franco (46’) Carlos Gruezo (45’) Djorkaeff Reasco (27’) y Kevin Rodríguez (2’).

