Hernán Galíndez pone en duda su titularidad en la selección de Ecuador

Hernán Galíndez (segundo, der.) en la práctica de la selección de Ecuador el 22 de noviembre del 2022 en el Mundial Qatar 2022. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Tito Rosales, desde Qatar

El arquero Hernán Galíndez, de la selección de Ecuador, dijo que se asustó cuando hubo un remate de un jugador qatarí que pasó sobre el poste lateral, en el partido contra Qatar, en el inicio del Mundial, el 20 de noviembre del 2022.

“Cuando pasó el balón por donde Piero (Hincapié) supuse que el delantero de Qatar iba a controlar, pero pateó como venía. Sí me asusté un poquito”, reconoció el golero, este 22 de noviembre del 2022.

En la conferencia de prensa, en el Mesaimeer Sports Club, Galíndez reconoció que tiene una buena relación con los otros goleros (Alexander Domínguez y Moisés Ramírez ) y que existe una competencia sana por la titularidad.

“La relación que tenemos es excelente. Para mucha gente es difícil lo que estoy diciendo, pero los tres entendemos que la más importante es que le vaya bien a Ecuador. No importa mucho quien juega; el otro día me tocó jugar a mí, el viernes (25 de noviembre) no sabemos qué va a pasar y seguramente el que ataje va tratar de hacer lo mejor que pueda y los otros dos lo apoyarán desde afuera”, dijo.

“No quiero usar ninguna mala palabra, pero no sería bueno que ninguno de los otros que no les toque jugar, esperar que al que está atajando le vaya mal; acá todos somos ecuatorianos y lo que queremos es el bien para la Selección. Por supuesto, que los tres queremos ser titulares, eso está claro; tenemos una competencia sana, pero sobre todo existe una gran relación y siempre priorizamos lo grupal por lo individual”, agregó el golero que quedó campeón con el Aucas, en la LigaPro.

Hernán Galíndez, un portero loco

Un periodista neerlandés le preguntó a Hernán Galíndez si tenía algo de loco como los goleros de la actualidad que hay en el mundo.

Su planteamiento iba por el lado que si suele salirse de su área, tener ese feedback con los fanáticos, con los jugadores en la cancha. Galíndez respondió: “un poquito, no tanto; trato que se note poco, pero a veces se nota”, dijo.

Visita nuestros portales: