El DT Gustavo Alfaro citó al poeta Antonio Machado y a Serrat en rueda de prensa del Mundial

Gustavo Alfaro, directo técnico de la selección de fútbol de Ecuador en el Mundial Qatar 2022. Foto: EFE

Redacción Deportes

En medio de su discurso sobre el planteamiento de la selección de Ecuador en el Mundial Qatar 2022, el técnico argentino Gustavo Alfaro citó una de las afamadas frases del poeta Antonio Machado, esa que dice 'se hace camino al andar'.

"Trataremos de prepararnos, de hacer camino al andar como decía Antonio Machado y también (Joan Manuel) Serrat lo decía. De hacer camino al andar, estamos haciendo camino al andar", dijo el DT de la Tri en rueda de prensa, este 28 de noviembre del 2022.

"Estoy muy satisfecho de lo que están haciendo estos chicos. Y lo dije antes de este Mundial. Esta es una selección que tiene más futuro que presente. Es más importante lo que tiene por delante Ecuador, que lo que tiene en el presente", añadió el DT.

La selección de fútbol de Ecuador está a un día de jugar el decisivo partido ante Senegal, por la clasificación a los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Ese encuentro será el 29 de noviembre del 2022, desde las 10:00 (hora de Ecuador).

Fue así que Alfaro acudió a la rueda de prensa y como es habitual en él se explayó al hablar. Eso, es algo que gusta a buena parte de los aficionados, aunque también hay personas que no lo toleran del todo y lo han tachado de 'vende humo', entre otras cosas.

Sin embargo, el DT argentino se ha llevado elogios en el Mundial Qatar 2022. Incluso, el consagrado entrenador Louis Van Gaal lo felicitó tras el partido ante Países Bajos.

Gustavo Alfaro y otras frases en la rueda de prensa

"Por eso, se los dije el otro día, no me interesaba el resultado ante Holanda (Países Bajos). Me interesaba la actitud. Porque cuando uno tiene la actitud y tiene el fútbol, y tiene el coraje para intentarlo, más allá de lo enorme que puede ser el desafío que tiene al frente, uno puede demostrar que está a la altura. Creo que eso es lo más lindo: demostrar que Ecuador estuvo a la altura".

"Nosotros lo pensamos como que mañana es el último partido del mundial que tenemos. Ojalá nos ganemos el crédito para estar un día más acá, de tener un partido más que eso lo vamos a buscar mañana".

"Tenemos lo nuestro, nuestra ilusión, tenemos nuestro empuje, tenemos nuestras respuestas, tenemos nuestro talento, tenemos nuestro país, tenemos tantas cosas que nos empujan y nos impulsan a tratar de conseguirlo".

'Caminante no hay camino'

Antonio Machado fue un poeta, dramaturgo y narrador español de la llamada generación del 98 en España. Falleció en 1939, en el exilio.

En 1969, el cantautor Joan Manuel Serrat publicó el disco 'Dedicado a Antonio Machado, poeta'. En este incluyó su exitosa Cantares, con fragmentos y versos de la sección Proverbios y cantares del poemario 'Campos de Castilla' de Antonio Machado.

Se trata de una de las canciones más populares de Serrat, quien recientemente realizó una gira de despedida y también se presentó en Ecuador.

En la canción se dice:

"Caminante, son tus huellas

el camino y nada más;

caminante, no hay camino

se hace camino al andar.

Al andar se hace camino

y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca

se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino

sino estelas en la mar…

Visita nuestros portales: