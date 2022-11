Ángelo Preciado, el mejor ante Qatar que sueña en final tras triunfo de Ecuador

Angelo Preciado fue el mejor jugador en la defensa de la Selección del Ecuador tras vencer a Qatar en el debut del Mundial 2022. El futbolista fue el mejor en defensa y aspira llegar a la final. Foto: Twitter FIFA

Paulo Álvarez

Angelo Preciado fue el mejor jugador en la defensa de la Selección del Ecuador tras vencer a Qatar en el debut del Mundial 2022. El futbolista fue el mejor en defensa y aspira llegar a la final.



El conjunto de Gustavo Alfaro mantuvo su solidez en el fondo en su estreno Mundialista. El conjunto tricolor mantuvo el arco en cero y venció por dos tantos a sus rivales.



Dentro del desempeño de la Tri, el portero Hernán Galíndez no realizó mayores esfuerzos ante los ataques del combinado de Medio Oriente. La clave para su tranquilidad fue la solidez mostrada por sus jugadores.



Ángelo Preciado asumió el rol titular en el equipo tras la ausencia de Byron Castillo, quien se quedó fuera de la lista de 26 luego de una decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). La oportunidad del lateral derecho no fue desperdiciada y tuvo una actuación destacada.



El defensor surgido en Independiente del Valle tuvo un desempeño notable y solo fue superado por Énner Valencia, ariete que marcó los tantos de la victoria. En su participación, tuvo incursiones en ataque y se asoció con Gonzalo Plata, mientras que no se generaron jugadas de peligro en su costado.



Durante el segundo tiempo, el futbolista tuvo una molestia en el muslo posterior de la pierna derecha. Aunque abandonó por minutos el terreno de juego, logró completar los 90 minutos, mas se encuentra en observación.



Ángelo Preciado tuvo superioridad en la Selección de Ecuador

Dentro del compromiso ante los qataríes, el futbolista gano siete de 11 duelos que disputó. El momento en el que sintió su malestar en la pierna se dio por cortar una jugada de ataque rival.



Dentro del compromiso brindó la asistencia para el segundo tanto de Valencia con un centro. A su vez, aquello representó el único pase clave que dio durante el partido, el resto de sus habilitaciones tuvieron un 84% de efectividad.

El lateral derecho sueña con la final en el Mundial de Qatar

Después del triunfo, el lateral se refirió a su actuación y a las expectativas de la Selección de Ecuador tras el triunfo. Ángelo Preciado manifestó que espera llegar a la final del certamen.



"Sueño con jugar una final del mundo. Creo que es importante ir paso a paso, partido a partido, y vamos a demostrar", sentenció el lateral.

