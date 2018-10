Mourinho teme que David De Gea rechace oferta de renovación del United

LEA TAMBIÉN

El entrenador del Manchester United José Mourinho no está seguro de que el arquero internacional español David de Gea firme un nuevo contrato con la entidad, con la que finaliza contrato en 2019.

El arquero de 27 años es considerado como uno de los mejores del mundo. De Gea llegó al Manchester United en 2011 procedente del Atlético de Madrid.



El espigado arquero estuvo cerca de recalar en el Real Madrid en 2015, pero su fichaje se truncó a última hora.



De Gea firmó entonces una renovación con el club inglés hasta 2019, con una opción de un año más opcional.



“No tengo confianza” , dijo Mourinho a Sky Sports preguntado sobre las opciones de De Gea de seguir en Old Trafford.



“No estoy preocupado. Estoy más que preocupado. No puedo encontrar la palabra en inglés”, afirmó el técnico luso.



“Veremos lo que pasa. Solo el club, David y el entorno de David pueden responder eso” , añadió.



Mourinho insistió en que De Gea es el tipo de jugador que el United debe conservar para poder volver aspirar a ganar la Premier, lo que no logra desde 2013.



“Todo el mundo sabe lo bueno que es, todo el mundo sabe lo importante que es para el Manchester United” afirmó.



Con el fichaje del exportero del Chelsea, el belga Thibaut Courtois, por el Real Madrid el pasado verano boreal, el regreso de De Gea a la capital española se antoja más complicado, pero se ha relacionado su nombre con la Juventus.