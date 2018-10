Jorge Lorenzo atribuye a un fallo técnico su aparatosa caída en Tailandia

LEA TAMBIÉN

El piloto español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18), quien en principio no sufrió nuevas lesiones tras la aparatosa caída que protagonizó durante la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Tailandia de MotoGP, confirmó que la misma se debió a un fallo técnico si bien enseguida indicó que no puede “especificar cuál, tendrán que preguntar a Gigi (DallIgna, ingeniero jefe de competición)”.



Al referirse al accidente, comentó: “Dentro de la espectacularidad o brutalidad de la caída, he tenido mucha suerte de, en principio, no tener nuevas fracturas y que las fracturas anteriores no hayan empeorado”.



“Sí que es cierto que en la muñeca izquierda tengo una contusión muy fuerte y me cuesta doblarla y en el tobillo derecho también tengo otra contusión. Qué ha sucedido? Se me ha ido de atrás de forma muy violenta y muy extraña y cuando iba volando me ha parecido algo muy extraño. Los ingenieros han mirado toda la información de la telemetría y han visto que ha sido un fallo técnico de la moto”, señaló Lorenzo tras regresar del hospital de Buri Ram.



“No puedo dar más detalles sobre eso. Ha sido un fallo técnico. No ha sido mi culpa por inclinar más o por el freno trasero ni nada por el estilo”, agregó.



“Si ya era difícil correr como estaba esta mañana, ahora la situación ha empeorado bastante más, pero no me quiero precipitar hasta que pase la noche y vea cómo me encuentro al levantarme”, explicó Lorenzo, quien aseguró tener el “OK” médico para salir mañana.

“El resto del cuerpo está perfecto, sólo una contusión en la muñeca izquierda y en el tobillo derecho. El resto está perfecto, por eso digo que he tenido bastante suerte dentro de lo que acabe”, recalcó el piloto de Ducati.



“Me hubiese gustado no caerme y poder salir mañana, porque lo estaba haciendo bastante bien en el segundo libre y vamos a ver, pero las posibilidades de que coja mañana la moto no son muy altas, aunque hasta que no vea cómo me encuentro no quiero tomar ninguna decisión”, indicó.



Al explicar la caída dijo que ésta había sido “terrorífica e impactante” y

enseguida afirmó haber “volado bastante para arriba e iba bastante rápido; podría haber volado más de ir más rápido”, dijo sonriendo.