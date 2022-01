Loeb quedó quinto en el prólogo del Dakar

Agencia EFE

El francés Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) acabó en quinta posición el prólogo que marca el inicio del Dakar, a 37 segundos del líder, el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), y reconoció que no pisó “a fondo” para evitar problemas en la primera toma de contacto.

“No he pisado a fondo porque no quería perderlo todo en la primera etapa y también tenía que organizarme con mi copiloto. No queríamos que nos sorprendiera una duna partida. Aún así hemos avanzado bien”, comentó en declaraciones recogidas por la página web del Dakar.

“Ya sabemos que Nasser nos suele asestar un buen golpe en el prólogo. Aún así nos permite tener una idea de lo que son capaces los demás coches y de nuestras propias capacidades. La estrategia era intentar conseguir un tiempo que nos permitiera elegir nuestra posición mañana”, amplió.

Loeb hizo hincapié en el hecho de que elegirá en qué posición sale en la especial de mañana sábado, ya con 334 kilómetros cronometrados (especial), porque lo importante era no abrir pista.

“Casi era mejor quedar undécimo que décimo, pero eso resulta muy difícil de calcular. La elección de la posición para mañana dependerá también de quién esté delante de nosotros. Lo que está claro es que no conviene salir de los primeros”, analizó.