Juan Manuel Correa logra el podio en Fórmula 3 después de tres años

El piloto Juan Manuel Correa festeja en el podio en el circuito de Zandvoort, Países Bajos. Foto: Twitter @FIAFormula3

Redacción Deportes

El segundo lugar que consiguió el piloto Juan Manuel Correa en la Fórmula 3, este 3 de septiembre del 2022 en los Países Bajos, ha emocionado al mundo del automovilismo. No es para menos. El estadounidense-ecuatoriano volvió a un podio después de tres años.

El deportista es un sobreviviente. Contra muchos pronósticos, después de múltiples operaciones en las piernas, volvió a las pistas después de haber sufrido un tremendo choque en carrera. Eso ocurrió el 31 de agosto del 2019 en el circuito de Spa-Francofchamps, en Bélgica.

Como consecuencia del choque en la Fórmula 2 falleció el piloto francés Anthoine Hubert.

"Tres años superando las probabilidades y Juan Manuel Correa finalmente está de vuelta en el podio" se publicó en la cuenta Twitter de la Fórmula 3.

El ganador de la carrera de Fórmula 3 en el circuito de Zandvoort, Países Bajos, fue el brasileño Caio Collet, segundo fue Correa y tercero el británico Zak O'Sullivan.

Three years of beating the odds, and @JMCorrea__ is finally back on the podium #DutchGP #F3 pic.twitter.com/SdX6LqAt9v — Formula 3 (@FIAFormula3) September 3, 2022

"Más de tres años después de su último podio, Correa finalmente ha vuelto a donde pertenece", publicó en otro mensaje la Fórmula 3.

Second race of the weekend coming up on Sunday! 😉#DutchGP #F3 pic.twitter.com/Gq1yOIsr6S — Formula 3 (@FIAFormula3) September 3, 2022

Juan Manuel Correa y la Fórmula 3

Juan Manuel Correa extendió su contrato con la escudería francesa ART Grand Prix para disputar la temporada 2022 en la Fórmula 3. A la par, el estadounidense-ecuatoriano también tiene planes para probarse en otras modalidades del automovilismo.



“Siento que esta temporada es una oportunidad para comenzar en un nivel mucho más alto y volver a donde quiero estar. Quiero dar las gracias a ART y a mis socios por su continuo apoyo, creo que será un buen año” dijo Correa.

Entre sus planes está además incursionar en otras modalidades de larga duración, como LeMans o Daytona, sin descuidar el campeonato de la Fórmula 3

More than three years after his last podium, @JMCorrea__ is finally back where he belongs 🥰#DutchGP #F3 pic.twitter.com/bswO2cKqsS — Formula 3 (@FIAFormula3) September 3, 2022