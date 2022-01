Juan Manuel Correa buscará más retos aparte de la Fórmula 3

Juan Manuel Correa extendió su contrato con la escudería francesa ART Grand Prix para disputar la temporada 2022 en la Fórmula 3. A la par, el estadounidense-ecuatoriano también tiene planes para probarse en otras modalidades del automovilismo.



“Siento que esta temporada es una oportunidad para comenzar en un nivel mucho más alto y volver a donde quiero estar. Quiero dar las gracias a ART y a mis socios por su continuo apoyo, creo que será un buen año” dijo Correa.

Entre sus planes está además incursionar en otras modalidades de larga duración, como LeMans o Daytona, sin descuidar el campeonato de la Fórmula 3.

Correa, quien retornó a la alta competencia después de superar sus lesiones, tras el accidente del 2019 en el circuito Spa-Francorchamps, realiza una permanente ejercitación física para mantenerse en las condiciones óptimas para afrontar sus retos deportivos.

Sebastien Phillippe, director del equipo, afirmó que el ecuatoriano “brindó comentarios positivos al encajar perfectamente con el equipo y progresar después de perderse un año debido a ese evento fundamental en su carrera. Su fuerza de carácter le ha permitido redescubrir su alegría al volante y pelear regularmente entre los 10 primeros”.

Couldn’t be happier to stay with ART for another season in F3. We have unfinished business, so we better get started 😉 Thank you @ARTGP and my partners for the continued support 👊 pic.twitter.com/17h3ZI6ozX