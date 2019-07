Glenda Morejón y Yuleisy Angulo tienen opciones de ganar medallas en el Panamericano de Atletismo

LEA TAMBIÉN

Los marchistas Glenda Morejón y Óscar Patín, y la lanzadora de jabalina Yuleisy Angulo, quedan como las cartas de Ecuador para subirse al podio en el Panamericano Sub 20 de Atletismo. El certamen culminará este domingo 21 de julio del 2019 en el estadio San José, en Costa Rica.

Patín, campeón olímpico juvenil 2018, retorna a las competencias después de nueve meses debido a una lumbalgia aguda sufrida desde marzo pasado. El andarín guarandeño de 18 años compite la tarde de este sábado 20 de julio, desde las 17:45 de Ecuador, en los 10 000 metros. Tendrá a 10 rivales de siete países.



Morejón, por su parte, competirá este domingo 21 de julio a las 10:00, en 10 000 metros marcha. Con esa prueba, la andarina de 19 años se despide de la categoría Sub 20. Ella, con el tiempo de 1:25:29 registrado en el Gran Premio Internacional de Marcha en España, es líder del ranking mundial Sub 20 y segunda del escalafón mundial absoluto en 20 kilómetros.



En la lista de inscritos para la competencia, Morejón aparece con el mejor tiempo en los 10 000 m (43:04.00). Después están la puertorriqueña Rachelle de Orbeta y la guatemalteca Maidy Monge, con 44:50.00 y 46:09.08, en ese orden. La imbabureña debe superar a 10 rivales de ocho países para obtener el título.



Angulo, por su parte, participa este 21 de julio desde las 12:55 en lanzamiento de la jabalina (600 gramos). De igual manera, es la atleta con mejor marca: 57 metros y 93 centímetros. Detrás de ella están la brasileña Deisiane Texeira y la colombiana Yiset Jiménez, con 52.56 y 49.48.



La lanzadora orense de 19 años también se despide de la categoría juvenil y quiere hacerlo como campeona panamericana. Está clasificada a los Juegos Panamericanos que arrancarán el 26 de julio en Lima, Perú. La participación ecuatoriana se cerrará este domingo con los relevos 4 x 100 m.



El Panamericano Sub 20 se inició el viernes 19 de julio y hasta ahora, el mejor resultado es el cuarto lugar de Dyander Pacho, quien en salto con garrocha registró 5 metros con 10 centímetros. El ganador fue el estadounidense Branson Ellis, con una marca de 5.35 m.



En 100 m planos, Gabriela Suárez se ubicó séptima; mientras en 100 metros con vallas Nicole Caicedo fue novena, no clasificó a la final.