Mónica Amboya: ‘Con el VAR o son él aparecen errores’

Entrevist a Mónica Amboya, árbitra ecuatoriana mundialista

¿Qué evaluación hace de su participación en el Mundial femenino?

Considero que fue buena. Junto a la terna que trabajé en el Mundial, hicimos una autoevaluación de todas las situaciones. Era una gran responsabilidad porque había una gran audiencia. Estuve en el partido inaugural. También en el cierre de la fase de grupos con el partido entre Japón e Inglaterra y en los cuartos de final con el juego Francia ante Holanda. Creo que la actuación fue buena. Traté de abrir puertas para las compañeras y el arbitraje ecuatoriano.



¿Qué diferencias halló en el Mundial femenino con el fútbol masculino?



La FIFA y la organización compararon lo ocurrido en el Mundial femenino de hace cuatro años y el último de los hombres. Se ha avanzado mucho en la tecnología, escenarios y en el crecimiento del fútbol femenino. En todos los estadios hubo no menos de 15 personas de la organización. Hubo una red televisiva que cubrió todos los partidos. No sé si acá tuvo el mismo golpe que en Europa, pero se ha visto un avance significativo en el crecimiento del fútbol de mujeres. No estamos a la par de los hombres, pero avanzamos. El fútbol femenino estará arriba en poco tiempo.



¿Cómo les fue con la aplicación tecnológica del VAR en el Mundial?



Tuvimos dos cursos en Catar a finales de enero y a finales de marzo de este año sobre la implementación del VAR. Para la coordinación y aplicación del VAR en el Mundial, tuvimos siete meses de preparación. En el caso de los hombres fueron tres años y medio desde que entró en funcionamiento. Con el apoyo de compañeros, lo implementamos muy bien. En general, los resultados fueron buenos en el Mundial. Se lo utilizó en situaciones complicadas para los árbitros y eso ayudó a su buen funcionamiento.



¿El VAR trajo la justicia al fútbol?



El VAR es un instrumento tecnológico con el que contamos los árbitros y llegó para traer justicia en jugadas en las que tenemos fracciones de segundos para decidir. El sistema ayuda a tener muchos mejores ángulos de una jugada para poder decidir una acción complicada. Es un sistema que llegó como complemento a todo nuestro trabajo.



Sin embargo, con el VAR también hay más exposición de errores arbitrales.

Como árbitros, aceptamos el apoyo del VAR, pero con esto no queremos decir que se quita la esencia del arbitraje del fútbol. El arbitraje será siempre el mismo. Entramos con la misma preparación y planificación. Tratamos de hacer el mejor trabajo. Con el VAR o sin él siempre habrá errores. Es un elemento que ayuda a que los errores sean menores, pero siempre seguimos los procedimientos y reglas del juego. La experiencia fue buena.



¿Cómo se comunicó con sus compañeras árbitras?



El idioma general es el inglés. Tuvimos clases de este idioma. Interactuamos y establecimos la comunicación que debíamos tener con las jugadoras dentro del campo de juego. Puedo decir que estamos preparadas al 100 %. En nuestro país, no hablamos inglés a diario. Tuvimos mucha preparación para responder ante las situaciones que se nos presentaron durante el Mundial.



¿A qué tipo de preparación se refiere?



Tuvimos capacitación permanente para tratar de coordinar todos los aspectos. En realidad fue una linda experiencia todo el trabajo que realizamos y que ha significado participar en este Mundial.



A diferencia del Mundial, en los partidos del Campeonato se ve reacciones permanentes de los jugadores. ¿Hay respeto a las mujeres árbitras?



En mi caso, comencé a actuar en partidos de Primera categoría hace dos años. Empecé en partidos de la Segunda Categoría. Al principio, tenía inconvenientes con los jugadores al tratar de aceptar las decisiones. Pero el tiempo pasa y los jugadores se han dado cuenta que hemos ido progresando mucho. Hay algunas mujeres árbitros en Primera Categoría. Los jugadores han ido aceptando esta realidad.



¿Conversa permanentemente con el jugador?



Sí hablamos con los jugadores. Ahora las situaciones son mucho más armónicas dentro de un encuentro. Por eso, mejor tratamos de conversar. Hay muchos jugadores que se acercan, dialogamos y me felicitan por el proceso mundialista. Creo que la carrera que se va haciendo y el trabajo diario ayuda.



¿Qué retos se vienen ahora en su carrera en el arbitraje?



Hemos tenido una reunión con la Comisión de árbitros. Agradezco mucho el apoyo. Siempre estuvieron pendientes. El reto es seguir participando en los partidos del campeonato nacional LigaPro. Ahora, el gran objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En el camino hay otros propósitos y hay que tener mucha dedicación para seguir teniendo designaciones en el Campeonato y seguir haciendo un buen trabajo.



Biografía



Nació hace 37 años en Riobamba. Fue atleta y se dedicó al arbitraje.

Logros. Es la primera mujer en dirigir un Mundial femenino. Fue campeona bolivariana de atletismo. Debutó a los 17 años en el juego Olmedo vs. Deportivo Quito.