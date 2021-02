Miguel Ángel Loor: 'Chango solo dice que no servimos para nada'

Miguel Ángel Loor se siente molesto con las críticas constantes que ha recibido de Luis Alfonso Chango. El presidente de la LigaPro admitió que ha tratado de mantener diálogos con el dirigente del Mushuc Runa, quien aseguró que la organización 'no sirve para nada' y solo 'beneficia a clubes como Barcelona y Emelec'.

En una entrevista con el programa El Var de Carlos Víctor Morales, Loor indicó que llamó dos veces a Chango para que lo reciba y este se negó. También admitió que deseaba visitar el estadio de la comunidad de Echaleche y espera que esta vez pueda conversar con el dirigente.

“Chango no analiza, sólo sabe decir que no servimos para nada, ni siquiera responde mis llamadas”Miguel Loor, Presidente @LigaProEC y un tema caliente de nuestro fútbol. Se viene EL VAR DE CV por CVSPORTSTV-YOUTUBE. Este viernes 15h00. Auspician @BancoPacificoEC @SportbetEc pic.twitter.com/aXN7XWcPn9 — Carlos V. Morales (@CarlosVictorM) February 11, 2021



"(Dice) que no está de acuerdo con que se juegue a tal hora y no sirve para nada; que si se atrasan dos meses en los derechos de televisión no sirve para nada. Él no analiza nada. No analiza que no tenemos luces y que estamos en pandemia. Solo dice que no sirve para nada", expresó Loor.



​Loor aseguró que se siente satisfecho con que Mushuc Runa pueda tener un estadio y resaltó que es algo "digno de destacar". En los últimos días, el dirigente del 'Ponchito' ha entablado una serie de declaraciones en contra de Barcelona SC y mencionó que el plantel es campeón "gracias a la LigaPro".