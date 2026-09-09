Michael Morales será papá; su novia Katya Salazar revela sus meses de embarazo

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

Michael Morales se prepara para una nueva etapa fuera del octágono. El peleador ecuatoriano será padre junto a la mexicana Katya Salazar, quien confirmó que tiene tres meses de embarazo. La influencer compartió la noticia mediante una publicación en redes sociales en la que mostró parte de su entrenamiento.

La confirmación llegó después de varias semanas de rumores sobre la pareja. Las especulaciones comenzaron luego de que Morales oficializara su relación con Salazar y publicara un video en TikTok en el que aparecía ella dentro de un consultorio médico. El luchador acompañó aquel video con una descripción relacionada con un embarazo, aunque eliminó la publicación poco después.

Katya Salazar confirma su embarazo

La madre de Michael Morales, Katty Hurtado, ya había adelantado la noticia una semana antes. Durante una rueda de prensa anunció que se convertiría en abuela a los 50 años. Sus declaraciones confirmaron los rumores que circulaban alrededor de la pareja.

Ahora, Katya Salazar decidió revelar directamente su embarazo. La mexicana publicó un video mientras se entrenaba en un gimnasio y acompañó las imágenes con el mensaje: “Entrenamiento para 3 meses de embarazo”. Con esa frase confirmó tanto la gestación como el tiempo que lleva de embarazo.

La publicación generó rápidamente reacciones entre sus seguidores. Los comentarios se concentraron en la próxima paternidad de Michael Morales. Uno de los internautas escribió: “Se viene el nacimiento del mejor Spiderboy”.

La noticia llega pocos meses después de que Morales y Salazar hicieran pública su relación. El noviazgo se anunció en julio pasado, luego de una propuesta que se volvió viral.

Salazar es conocida en redes sociales como “Katkiry”. La mexicana nació en Sonora y trabaja como creadora de contenido y modelo. En sus plataformas comparte publicaciones relacionadas con moda, viajes, estilo de vida y fitness.

La influencer también muestra algunos aspectos de su vida familiar. Salazar es madre de dos niños.

La visita de Katya Salazar a Ecuador

La relación entre Morales y Salazar también tuvo un momento importante en Ecuador. Hace dos semanas, la mexicana viajó al país junto al peleador y compartió tiempo con la familia del deportista.

Durante esas vacaciones, Salazar publicó varias fotografías. Algunos usuarios de redes sociales comentaron entonces que notaban un abultamiento en su vientre. En ese momento, la pareja todavía no confirmaba públicamente el embarazo.

La llegada de un nuevo integrante a la familia ocurre mientras Michael Morales se prepara para una de sus próximas presentaciones en Ecuador. El peleador ecuatoriano competirá el 4 de octubre de 2026 en el Coliseo Rumiñahui, en Quito, como parte de la cartelera del Hype Fighting Championship.

Morales compartirá esa jornada con Marlon ‘Chito’ Vera, quien también peleará por primera vez en Ecuador. Ambos aceptaron competir de inmediato, según Martirosian, quien además explicó que los deportistas ni siquiera preguntaron inicialmente cuánto recibirían por sus combates.

El formato de las peleas será exclusivamente de sumisión. Morales enfrentará al argentino Laureano Staropoli, mientras que Vera se medirá con José Aldo bajo la misma modalidad.

Las entradas para el evento tendrán precios de entre 30 y 500 dólares.

Así, mientras Michael Morales mantiene su preparación para regresar a la competencia en Ecuador, junto a Katya Salazar también afronta una nueva etapa en su vida personal: la llegada de su primer hijo en común.

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