Michael Arroyo no se presentó a la prueba de doping, después del Clásico del Astillero

El asistente técnico de Emelec, Diego Bujan, denunció que el atacante de Barcelona Michael Arroyo no asistió a la prueba de control antidopaje que secundó al Clásico del Astillero de este 14 de octubre, en el estadio Monumental.

"Lamentamos profundamente que Michael Arroyo no se presentó en el control doping, no es una cuestión menor, es una falta grave, esperamos que no pase inadvertido, dijo el profesional eléctrico.



Posteriormente, el entrenador amarillo Guillermo Almada dijo desconocer el tema, porque hasta el momento de la rueda de prensa no había conversado con el atacante, que fue titular en el partido.



"Me dijeron que se fue directo a la clínica, no podría decir más. Ustedes (periodistas) vieron que salió de la cancha lesionado", dijo el entrenador amarillo, cuando se le consultó sobre el tema.

Se pudo conocer que Arroyo salió del estadio en una ambulancia. Sin embargo, hasta el momento no hubo una confirmación del cuerpo médico del club, sobre el estadio de 'Gambetita'.