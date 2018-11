Floyd Mayweather cancela su pelea con el japonés Nasukawa

LEA TAMBIÉN

La superestrella del boxeo Floyd Mayweather Jr., que había anunciado el lunes su regreso a los cuadriláteros en una pelea ante el luchador de kickboxing japonés Tenshin Nasukawa, comunicó este miércoles que finalmente el combate no se producirá debido a un malentendido con la organización.

“Quiero aclarar que yo, Floyd Mayweather, nunca acepté una pelea oficial con Tenshin Nasukawa. De hecho (con todo el debido respeto) nunca había oído hablar de él antes de mi viaje a Japón”, publicó el retirado púgil de 41 años en su cuenta de Instagram.



El excampeón del mundo explicó que en principio se iba a tratar únicamente de una pequeña exhibición, y no de una pelea oficial, delante de un limitado grupo de personas “ricas”.



“Esta exhibición estaba preparada como un evento especial solamente con propósito de puro entretenimiento y sin intención de ser considerada una pelea oficial ni de ser televisada en todo el mundo. Una vez que llegué a la conferencia de prensa, mi equipo y yo nos sentimos desorientados por la nueva dirección que había tomado este evento y deberíamos haberlo detenido de inmediato”, agregó.



“Quiero disculparme sinceramente con mis fans por la información tan engañosa que se anunció durante esta conferencia de prensa y puedo asegurarles que yo también estaba completamente cegado por los arreglos que se hicieron sin mi consentimiento ni aprobación”, sentenció.



El estadounidense, con cinco títulos mundiales en cinco categorías de peso y considerado como uno de los mejores de la historia, derrotó al irlandés Conor McGregor, luchador de Artes Marciales Mixtas (MMA), en su último combate en agosto de 2017.



Esa victoria adornó su palmarés, permitiéndole presumir de 50 victorias y ninguna derrota.



“Soy un boxeador retirado que gana una cantidad de dinero sin precedentes en todo el mundo, por apariciones, charlas y pequeñas exhibiciones ocasionales”, sentenció.

Un cambio que no se producirá... de momento

Hace meses que se especulaba con el paso de Mayweather a la MMA luego de dejar el boxeo y, aunque el formato y las reglas del fallido combate con Nasukawa no se habían desvelado, los expertos consideraban que la leyenda estadounidense había elegido a la promesa japonesa para hacer su estreno en esa modalidad.



“Quiero dar a la gente lo que ellos quieren: sangre, sudor y lágrimas” , había lanzado el norteamericano ante los medios en la capital nipona.



Nasukawa, según el comunicado de prensa que anunciaba el evento, es “probablemente la mayor esperanza de los deportes de combates que Japón haya visto nunca”, con un récord de 27-0, pero que nunca peleó como profesional.



Aceptar la pelea contra Mayweather fue una “decisión fácil”, había afirmado el joven de 20 años. “Poco me importan las reglas del juego. Soy el hombre que va a cambiar el curso de la historia. Lo haré con estos puños, de un solo golpe, ya lo verán”.