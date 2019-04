Ecuatoriana Mayra Olvera logra con el Lugo el ascenso a Primera B en España

LEA TAMBIÉN

La futbolista ecuatoriana Mayra Olvera, de 26 años, fue parte del equipo PM Friol CD Lugo que consiguió el ascenso a la Primera B en España. Ella fue la única jugadora extranjera del plantel.

"Mi contrato terminó, pero tengo posibilidades de renovar por ahora voy a regresar al país", dijo la deportista en una entrevista realizada en Radio La Red, 102.1 FM en Quito, este 23 de abril del 2019.



"Al inicio me costó acoplarme, pero después, desde que jugué, ya no solté la titularidad", contó la futbolista oriunda de Quevedo, quien llegó al fútbol español en noviembre del año pasado.



"No puedo sentirme más feliz, agradecida y orgullosa de nuestro equipo, por todo lo conseguido en esta temporada", escribió en su cuenta de Twitter, el domingo 21 de abril.



La seleccionada tricolor cumplió así cono otro reto en el fútbol internacional. Antes, reforzó al Deportivo Pasto y al Patriotas de Boyacá en Colombia.



En Ecuador militó en Rocafuerte, ESPE, Unión Española, entre otros clubes. La también entrenadora empezó a jugar a los siete años en una pequeña cancha de tierra en San Camilo, Quevedo. En su hoja de vida se destaca su participación en el Mundial de Canadá en el 2015.