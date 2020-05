Marcos Caicedo cuestiona la relación entre los futbolistas convocados a la Tricolor y los dirigentes de Ecuafútbol

LEA TAMBIÉN

Marcos Caicedo, extremo de Liga de Quito, se unió a las críticas de los seleccionados ecuatorianos, que advirtieron un distanciamiento entre la actual dirigencia que preside la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y los futbolistas que son convocados a la ‘Tri’.

En una entrevista que concedió a Radio La Redonda, el atacante de 28 años emitió fuertes críticas sobre la actual dirigencia de FEF, de quienes dijo, “son más empresarios que dirigentes de fútbol”.



“Ellos creen (dirigentes de FEF) que el futbolista es un empleado de oficina, que pueden tratarte como quieran, pero al final nos dedicamos a otra cosa, y eso se refleja en la química del grupo, se sintió la tensión total. Si a uno lo tratan bien, da lo mejor”, comentó Caicedo en el medio quiteño.



Caicedo reveló que la última vez que fue llamado a la ‘Tri’ para los amistosos frente a Trinidad y Tobago y Colombia en noviembre de 2019 sintió una “mala vibra” y, pese a su ilusión por vestir la camiseta tricolor, se percató que “el ambiente era muy pesado. Los jugadores no querían ir, por eso jugamos con chicos jóvenes al final, la motivación decayó”.



“Hay dirigentes que te cuestionan todo: lo que ganas ‘¿estos qué se creen? si no quieren no vengan’, y eso estaba pasando cuando pasé por la ‘Tri’, ningún jugador quería jugar, el nuevo grupo federativo no nos trataba bien, no teníamos buena relación”, añadió el jugador albo.



Caicedo sostuvo que como futbolista no puede involucrarse en los problemas que atraviesa actualmente el directorio de la FEF, pues su labor es exclusivamente rendir en la cancha. Sin embargo, espera que la situación se solucione por el bien del fútbol ecuatoriano.



El atacante también confesó que mantiene su ilusión de defender a Ecuador en las eliminatorias rumbo a Catar 2022. Si bien no ha tenido contacto directo con el entrenador hispano-neerlandés Jordi Cruyff, confía en destacarse con los albos tanto en la LigaPro como en la Copa Libertadores para ganarse un lugar en la ‘Tri’.