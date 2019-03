Nueve títulos y 380 juegos, el legado de ‘Toño’ Valencia en el Manchester United

LEA TAMBIÉN

Antonio Valencia se entrenó con la intensidad con la que lo hace a diario. Está desde hace 15 días en el país arreglando asuntos personales y entrenándose para recuperarse de su lesión de la pantorrilla derecha. Ayer, la playa de Atacames fue el espacio escogido para ejercitarse y fortalecer la pierna, lastimada durante casi toda la temporada.

‘Toño’ cumplió con el plan de entrenamientos previsto para la jornada. Recorrió la playa trotando, en compañía de sus amigos y familiares cercanos. Pero la jornada era especial y llena de incertidumbres. Luego de entrenarse, Valencia intercambió chats con su amigo y representante Pedro Romero, quien se encontraba en Madrid. Ambos, refrescaban continuamente la bandeja de correos en sus ‘smartphones’ en búsqueda de un correo que nunca llegó desde las oficinas del Manchester United.



“Todo depende de si llega o no llega el correo”, le contaba Valencia a este Diario en las primeras horas de la mañana, mediante una nota de voz.



El Manchester United desistió de ampliar el contrato del futbolista ecuatoriano por una temporada más. El año pasado, cuando Valencia firmó la renovación por una campaña con los ‘Red Devils’ se estableció que el 1 de marzo, es decir, tres meses antes del fin del convenio, las partes debían anunciar si es que había intención de prolongar el vínculo.



De esta forma, ‘Toño’ cierra un ciclo exitoso con uno de los equipos más importantes e influyentes del mundo. Estuvo 10 temporadas y disputó 380 partidos, 324 de ellos en la Premier League. Marcó 25 goles, logró nueve títulos y desde hace dos temporadas fue capitán.

Ahora, Valencia es jugador libre y puede negociar directamente sus derechos deportivos, sin mediar la acción del United. De hecho, según le contó Romero a este Diario, vía llamada de WhatsApp, ya están escuchando propuestas y, casi con seguridad, su carrera deportiva continuará en el Viejo Continente.



“Hay ofertas de equipos importantes que quieren contar con él. Ahora tenemos que sentarnos a conversar y ver lo que más nos conviene”, le relató desde Madrid.



Hay una costumbre en Old Trafford, el estadio del United. En los accesos, el club coloca las banderas de los países de los que son originarios sus futbolistas. Durante 10 años, el tricolor nacional flameó en la zona. “Ver la bandera de Ecuador en los días de partido ha sido un aliciente, una cosa muy emocionante. No me voy triste del Manchester. Me voy agradecido con los directivos y con la gente. Cumplí mi sueño de triunfar allí”, dijo Valencia.

La suerte de ‘Toño’ durante la jornada se había echado durante la mañana. En rueda de prensa, en Inglaterra, el DT del United, Ole Gunnar Soljskaer, dejó entrever que veía difícil que el equipo llegase a un acuerdo con el jugador, por sus problemas físicos. “Es capitán del equipo y uno de los pocos ganadores de la Premier que aún tenemos en el camerino, pero los problemas físicos han impedido que desarrollase su juego”. Pasado el mediodía, Valencia se cortó el cabello en una peluquería del centro de Atacames. Solo interrumpió dicha actividad cuando vio estacionado a la espera del cambio de luces del semáforo a su amigo Luis ‘Pichi’ Bolaños. “Yo no lo vi, pero se acercó a asustarme. Estaba de buen humor”, relató Bolaños.



Después, el futbolista publicó una imagen en sus redes sociales: consumía una piña en un mesón en donde además se divisaban papayas y melones.



El jugador se quedará hasta el martes en el país. Luego, volverá a cumplir lo que queda de contrato con el United.

