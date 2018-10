Macará se aferra al sueño de ser finalista

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tienen 24 puntos y la ilusión de hacer historia en el fútbol ambateño y del país. El Macará es puntero en la segunda etapa y aunque las posibilidades de ganarla y ser finalista son complejas, las aspiraciones están intactas.

Con el empate 0-0 del domingo pasado ante Liga de Quito, el club ya le lleva tres puntos de ventaja a Emelec, otro candidato y rival directo. Los celestes son los segundos mejores visitantes. El DT Paúl Vélez encontró una fortaleza jugando fuera del estadio Bellavista de Ambato. Ha conseguido 10 puntos en el resto del país y 14 en su casa.



Además, una de los aspectos claves es la confianza y amistad que generó en su plantilla. “Es digno de resaltar la solidaridad de los jugadores. Hemos trabajado con algunos desde el 2016. A parte de ser buenos profesionales son buenas personas. Cuando no se cree en el DT es difícil que te vaya bien. Cuando hay esa confianza y amistad entre jugadores y cuerpo técnico las cosas salen mejor”, dijo Vélez.



Ahora el reto es conservar ese liderato. Quedan nueve partidos por disputarse y será ante sus rivales directos. Aún faltan los duelos ante Delfín, Barcelona, Emelec y Aucas, que están detrás de los tungurahuenses en la tabla. Por ese motivo, el estratega ecuatoriano asegura que no hay que distraerse por el hecho de estar en la punta. Está consciente de que cada uno de sus rivales son complejos y que perder uno o dos partidos cambiaría el panorama. “Tratamos de no pensar que somos primeros. El fútbol es cambiante y todo puede ser distinto en la última fecha. Debemos seguir luchando partido tras partido. Tenemos una ventaja y ante eso debemos no perder. Si lo logramos, podemos aspirar a la final. Lo bueno es que por ahora dependemos de nosotros mismos”, aclara el estratega de los celestes.



Macará lleva siete partidos sin perder, pero la mayoría de resultados ha sido un empate. Igualó ante Liga de Quito, El Nacional, Delfín, Emelec y Barcelona. Es decir, no pudo contra los que Vélez considera favoritos. “Más favoritos son Liga, Barcelona, Emelec y hasta el Delfín, que ya jugó una final. El Aucas y la Católica también se meten en pelea. La segunda etapa está para cualquiera de los seis o siete equipos que están peleando por esos puestos”, dice el estratega. Otro de los puntos fuertes del conjunto ambateño es su delantera. Tiene al quinto goleador del torneo, Juan Manuel Tévez, que ha marcado 15 tantos en esta temporada .



“La diferencia entre los de arriba y los de abajo es su goleador. Cuando se tiene uno, ser puntero es más fácil. Cuando nosotros tenemos a Tévez en plenitud y marca, ganamos. Pero en los últimos dos juegos no lo ha hecho y hemos empatado”, asegura el entrenador de los ambateños. En la plantilla también están conscientes que lo que se le viene al equipo no será fácil. Una de las principales preocupaciones es el rendimiento en los últimos dos cotejos.



De los seis puntos en disputa, solo consiguieron dos. “Esperemos que el rendimiento de la plantilla mejore. Queremos dar un poco más, porque cada vez son menos partidos y la diferencia de puntos con los rivales no es mucha”, dijo el volante ecuatoriano Ronal de Jesús. El goleador argentino de los ambateños no ha marcado desde el triunfo 2-1 ante El Nacional, en el estadio Atahualpa. Sin embargo está tranquilo. Tévez entiende que la desesperación y ansiedad por anotar y ayudar al equipo a seguir en el primer lugar puede tener un efecto negativo.



“Quiero hacer goles todos los partidos. A veces no se me da o decido mal. Hay que ir partido a partido. Ya empezamos a jugar contra muchas cosas”, aseguró Tévez al finalizar el cotejo ante Liga de Quito. Esta noche, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la dirigencia del Macará presentará una queja por la por la falta de entradas para su hinchada a una de las localidades del estadio Rodrigo Paz Delgado. Mientras la directiva soluciona ese tema, la plantilla que comanda el estratega cuencano retoma los entrenamientos pensando ya en el juego del viernes (19:15) ante Delfín. Los cetáceos llegan motivados porque le sacaron ocho puntos (dos triunfos y dos empates) a Emelec y Barcelona, en cuatro partidos.