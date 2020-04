Andrea Sotomayor sobre la LigaPro: 'los deportistas no tienen salvoconductos'

LEA TAMBIÉN

“La LigaPro debe seguir los lineamientos del Comité de Emergencia Nacional (COE). Entiendo que hay propuestas de fechas para reanudar sus entrenamientos y el torneo, pero al momento, la práctica de un deporte colectivo no cumple con las restricciones sanitarias de distanciamiento”, destacó Andrea Sotomayor, Secretaria Nacional del Deporte,este 27 de abril del 2020.

Esta cartera de Estado, presentó una propuesta al COE Nacional para la reactivación de la actividad física y deportiva, pero debe, seguir protocolos para evitar contagios.



En primera instancia está la actividad física como el atletismo y el ciclismo en los espacios abiertos, y solo de 05:00 a 08:00.



En una segunda fase estarán los deportes individuales, en el nivel formativo y competitivo. Se incluyen atletismo, ciclismo, triatlón.

Del deporte de combate, aún no se han realizado diálogos con los dirigentes de las federaciones provinciales y por deporte, al igual que el deporte colectivo como el fútbol.



La dirigencia de la LigPro ha propuesto comenzar los entrenamientos de los clubes este fin de semana y el certamen comenzaría el 7 de junio.



Sotomayor dice que en este momento no existen condiciones sanitarias para cumplir ese planteamiento, en especial por el pedido de distanciamiento de tres metros. Además, “el espacio aéreo está cerrado para vuelos nacionales y hay prohibición para los viajes interprovinciales. Los deportista no tienen salvoconductos”.