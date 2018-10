LigaPro, sin consenso para presidente de FEF

LEA TAMBIÉN

La LigaPro no logró definir un candidato único para terciar por la presidencia de la Ecuafútbol, en enero del próximo año. El tema se discutió en el Consejo de Presidentes, que se realizó ayer en Samborondón.

Al final de la reunión los directivos se dividían en tres tendencias: Una proponía a Francisco Egas, otra a Jaime Estrada, y la tercera buscaba la libertad de los clubes de decidir el mismo día de la elección, durante el Congreso del fútbol, previsto para enero.



“La intención es fusionar las tendencias, si bien como Liga no podemos definir quién será el Presidente de la FEF, sí tenemos la posibilidad de proponer a una candidatura sólida”, explicó el titular del organismo, Miguel Ángel Loor.



Egas estaba abierto a la posibilidad de candidatizarse, pero no descarta unirse a Estrada para buscar la candidatura. El directivo quiteño reconoció que aún les quedan dos meses para llegar a acuerdos con otros clubes.



“Esto no es de armar un binomio, la idea es tener un directorio completo. Ojalá que los acuerdos nos ayuden a llegar a eso”, dijo Egas, al término de la junta, que se realizó en el auditorio de la Universidad Espíritu Santo.

El dirigente cuenta con el apoyo de la Asociación de Fútbol no Amateur de Pichincha (AFNA), que se reunió el jueves pasado. Ellos aprobaron la postulación de Egas, respaldados en el liderazgo del directivo para impulsar el proyecto de la LigaPro.



Estrada, por su parte, adelantó que la próxima semana tendría una reunión con Egas, para abordar ambas posturas y conseguir acuerdos. “Aún no hemos hablado sobre formar un binomio, quién sea presidente y quién vicepresidente; al final eso es secundario”, dijo.



Según el manabita, a la FEF le urge una renovación de sus estatutos, pedido por la FIFA. Así mismo, manifestó que los postulantes deben estar dispuestos a realizar cambios en la estructura del máximo ente del fútbol nacional, con la finalidad de finalizar su administración y potenciar sus ingresos.



José Francisco Cevallos, de Barcelona Sporting Club, y Tito Majarrez, de El Nacional, defendieron la libertad de los clubes para elegir al candidato que consideren adecuado, sin apegarse a una postura conjunta.

Miguel Ángel Loor (espalda) dialoga con Diego Castro (centro) y otros directivos. Foto: API para EL COMERCIO

Según ambos directivos, esto forma parte de la democracia que debería existir para elegir a las autoridades del fútbol nacional.



Por su parte, el titular del Club Sport Emelec, Nassib Neme, aclaró que se apegará a la decisión de la Liga, siempre y cuando su sobrino Selim Doumet -presidente de Asoguayas- descarte su candidatura. El guayasense es el representante que presentarían las asociaciones nacionales para los comicios.



“Neme apoyará a su sobrino, lo ratificó hoy, es una postura respetable desde todo punto de vista”, dijo Egas, cuando se le consultó sobre los equipos que estaban en desacuerdo con su probable candidatura.



La reunión se extendió por cinco horas, y también se trataron otros siete puntos. A decir de Loor, la junta se llevó en armonía, sin discrepancias entre los delegados de los 24 clubes.



Entre los puntos aprobados está la utilización de un parche conmemorativo de la LigaPro, en todos los uniformes de los clubes, el régimen sancionador del reglamento económico del organismo, y la contratación de la empresa Deloitte para auditar las cuentas del organismo en el período 2019.

La deuda de la FEF



Loor prevé una reunión con el presidente de la Ecuafútbol, Carlos Villacís, para renegociar el plan de pagos que presentaron, respecto a la deuda de USD 2 millones que mantiene este último con GolTV.



La Ecuafútbol propuso pagar USD 800 000 hasta finales de este año y 12 cuotas mensuales de USD 100 000, durante el 2019.