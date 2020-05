La LigaPro emitió un comunicado aclarando la fecha de inicio del Protocolo Sanitario para los clubes 

LEA TAMBIÉN

La LigaPro publicó, a través de sus cuentas en redes sociales, un comunicado en el que aclara la fecha en que el Consejo de Presidentes del organismo decidió poner en marcha el Protocolo Sanitario para la reanudación de los entrenamientos.

"LigaPro en su Consejo de Presidentes decidió establecer como fecha de inicio del Protocolo Sanitario el 8 de junio del 2020. Los clubes y quienes los conforman, podrán realizar las actividades permitidas por la ley", indicó la institución.



in embargo, el comunicado no precisó si la postura de LigaPro es cuestionar, justificar o declarar como ilegal la decisión del Emelec, que fue el primer equipo en volver a los entrenamientos, antes de la fecha prevista.



En el Consejo de Presidentes realizado el 20 de mayo del 2020, se aprobó que los equipos regresen a los entrenamientos desde el 8 de junio, siempre y cuando presenten los documentos que certifiquen la realización de pruebas de covid-19 a quienes integran el plantel.



"Si previo a esa fecha (8 de junio) los clubes encuentran la manera de volver a entrenarse, no lo podremos prohibir", indicó en la reunión Miguel Ángel Loor, presidente del organismo.



La polémica se instauró por la noticia de que cinco integrantes del 'Bombillo', entre los que se encuentran dos jugadores, dos utileros y uno de los encargados de la cancha, dieron positivo para coronavirus en las pruebas que tomó el cuerpo médico de la institución.



Esto ocurrió en medio del conflicto entre Nassib Neme, presidente de Emelec, y Esteban Paz, miembro de la Comisión de Fútbol de Liga, por el caso Chila-Cheme.



El equipo universitario presentó un comunicado en el que cuestionó las decisiones de Nassib Neme, alegando que "no respetó las directrices establecidas por las autoridades sanitarias y administrativas, así como las fechas y acuerdos establecidos con todos los clubes miembros de la LigaPro".