Liga de Quito viaja a Río de Janeiro

Liga no tuvo tiempo de descanso. Ayer, 5 de agosto del 2018, la delegación que jugó el sábado ante El Nacional regresó a los entrenamientos. El equipo se concentra para el juego de vuelta de la Copa Sudamericana, el jueves 9 de agosto ante Vasco da Gama.

Según los planes presentados por el club, los albos tienen previsto viajar este 6 de agosto (18:30) a Río de Janeiro. En esa ciudad tendrán dos días de entrenamiento. La dirigencia buscó las canchas del Flamengo y Botafogo para que el equipo trabaje durante su estadía.



Ayer, los jugadores que actuaron ante los puros criollos realizaron trabajos regenerativos. Los que estuvieron en el banco hicieron fútbol en la cancha principal del complejo de Pomasqui. Se enfrentaron a los suplentes de Puerto Quito, que no jugaron el sábado ante Clan Juvenil.



En Brasil, Liga se hospedará en el Sheraton y no hará reconocimiento de la cancha del estadio São Januário. Por eso trabajará dos días preparando el juego ante el equipo del entrenador Jorginho.



La ‘U’ tiene ventaja en la serie. En el juego de ida, disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado, ganaron 3-1 gracias a dos goles de Juan Luis Anangonó y uno de Jhojan Julio.



Un empate 0-0 será suficiente para conseguir su clasificación a los octavos de final, donde el ganador de la llave jugará ante Deportivo Cali.



Cristian Martínez Borja no viajará con el equipo. El delantero colombiano no puede jugar la Sudamericana porque jugó la primera fase con el América de Cali. Se quedará en el complejo trabajando junto a la Reserva.



Para Jhojan Julio, este viaje tiene un significado especial. El año pasado no estuvo en la nómina que jugó ante Fluminense por los octavos de final del mismo torneo. Ahora se apunta a ser uno de los titulares fijos para medir a Vasco.



Liga podría presentar el mismo equipo titular que jugó en el partido de ida. No tiene bajas por lesión, salvo la de Ánderson Ordóñez. El lateral zurdo Christian Cruz está recuperado y dependerá del cuerpo técnico de Pablo Repetto si juega ante los brasileños. Además, Julio Angulo podría hacer su debut.



Por su parte, en Vasco ya podrá alinear el argentino Maxi López. Llegó hace dos semanas al club y fue habilitado para estar en el torneo. A él se suma Vinícius Araújo, la última contratación de los cariocas.



Araújo militó cuatro años en el fútbol español. La temporada pasada estuvo en el Real Zaragoza, donde fue criticado por su bajo rendimiento.



En esta campaña de Sudamericana, Liga ha marcado siete goles. Anangonó es el goleador del equipo con tres tantos. Le marcó dos a Vasco y uno en la fase previa a Guabirá. Sus tantos permitieron al equipo avanzar de fase en el torneo internacional. El segundo artillero es Hernán Barcos, quien ya no está en el club.



Los universitarios tienen previsto regresar el jueves después del partido y retomar los entrenamientos. Su próxima fecha en el torneo local será el lunes ante Aucas.



Este Superclásico capitalino está pactado para las 19:15 en el estadio Rodrigo Paz Delgado.