Liga de Quito se alista para medirse el domingo con Independiente a las 15:00

De los 37 partidos que se han disputado en el torneo, el golero Adrián Gabbarini ha sido titular en 35. Las inasistencias empezaron hace 15 días, con los dolores en el músculo aductor de su pierna derecha.

Entonces, llegó el turno de Leonel Nazareno, que se destacó contra Universidad Católica; pero, en la eufórica celebración pospartido, le dedicó el partido al técnico Pablo Repetto, de Liga de Quito. Lo hizo con malas formas, según el cuerpo técnico y, por ello, lo mandaron a entrenarse y jugar con la Reserva.



El pasado fin de semana, ante Deportivo Cuenca, el custodio del arco fue Erik Viveros, de 22 años y 1,98 m de estatura.



Repetto contó que no arengó mucho a su novel guardameta antes de su debut ante los azuayos. “En broma le dijimos que no se asuste. Que confiamos en sus posibilidades”, declaró el entrenador.



Viveros, quien viene de una familia de atajadores (su padre Plutarco y su primo Daniel también cuidaron el arco en equipos de Imbabura) , volverá a ser titular en el partido de este domingo ante Independiente. El juego será a las 15:00 en el estadio Atahualpa y los ‘rayados’ son locales.



‘Gabba’ no termina de recuperarse y sigue en observación médica y realizando labores de fisioterapia. El cuerpo técnico azucena no desea apurar su proceso de recuperación y por ello Vivero continuaría custodiando el arco.

La ubicación de guardameta es un puesto de confianza y en Liga todos intentan cobijar a Viveros. En ello está el preparador de arqueros, Humberto Pretti, el mismo Gabbarini -uno de los líderes del camerino albo- y el entrenador Repetto. “Estamos conscientes de que puede cometer errores. Son los riesgos. Pero él viene con continuidad, pues atajó todo el año en Reserva y es un golero con condiciones”.



El pasado fin de semana, los universitarios escalaron a la primera ubicación de la tabla de la segunda etapa, con 25 puntos, los mismos que su escolta Delfín, pero con mayor cantidad de goles anotados de visita (12 los universitarios y 10 el equipo manabita). La ubicación en la tabla emociona y motiva: si los albos permanecen en ese lugar podrán ser campeones directos.

Para el duelo ante Independiente, además del golero titular Gabbarini, también estará ausente Julio Angulo por lesión. El puesto de este último puede ser ocupado por Anderson Julio, quien perdió su lugar en las últimas jornadas a manos del golpeado Angulo.



El cuerpo técnico de los universitarios opina que Independiente también debe ser considerado como uno de los candidatos para ganar la etapa. El equipo rayado ganó el pasado lunes a Técnico Universitario, tiene 20 puntos y posee un comodín adicional: el partido aplazado con Guayaquil City, que se cumplirá la próxima semana. Si gana a los ‘ciudadanos’ estará en pelea por la final .



Por otra parte, el cuadro azucena conmemoró el centenario del Universitario, el equipo que antecedió a la fundación del elenco albo, que data del 11 de enero de 1930.



Esta es una semana llena de festejos y actividades: el sábado se elegirá a la nueva directiva y el domingo se realizará la carrera pedestre Liga 10K.