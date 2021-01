Liga de Quito arranca la temporada con resultados de pruebas para covid-19

Liga de Quito empezó el año con la toma de pruebas para covid-19. El plantel de jugadores se presentó el lunes 18 de enero para cumplir con el protocolo de bioseguridad que exige la LigaPro. Richard Cabezas, el médico del club, explicó cómo será el procedimiento para que los jugadores se presenten a los entrenamientos.

"Lo harán en grupos de cinco jugadores cada día. Con los resultados de las pruebas podrán ingresar. Somos estrictos en los controles con los jugadores para evitar posibles contagios. Los jugadores asistirán en grupos de cinco jugadores a lo largo de la semana", dijo Cabezas, en la conferencia de prensa.



El DT Pablo Repetto tiene su plan de entrenamiento listo. Sin embargo, el uruguayo espera el informe médico para comenzar a entrenarse. También se espera el anuncio oficial de las contrataciones de jugadores. El técnico no quiso opinar sobre los nombres que han circulado como alternativas para el equipo merengue.



“Tenemos una base del plantel y se han ido algunos jugadores. Seguro va a venir un nueve. No tenemos confirmación todavía. Estamos viendo la necesidad que tenemos para ver en qué otra posición es viable que alguien pueda llegar al equipo. No necesariamente tiene que ser extranjero. Nacionales no sobran las opciones, pero tampoco queremos cerrarnos”, manifestó el entrenador albo.



Con la salida del delantero uruguayo Rodrigo Aguirre, Repetto buscará un atacante lo más pronto. El 'Negro' Aguirre jugará en el Necaxa de México. También Edison Vega y Marcos Caicedo saldrán del equipo albo.