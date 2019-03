Liga (Q), con una defensa renovada, vuelve a la Copa Libertadores

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Al defensa Nicolás Freire le gusta avanzar al área rival como delantero para sorprender con sus potentes definiciones de cabeza. La fórmula da resultados en los partidos de la ‘U’. El argentino ha anotado tres goles en la LigaPro que ayudaron para dos victorias de los azucenas.

Las anotaciones de cabeza, tras tiros de esquina o tiros libres, es uno de los nuevos recursos que tiene el equipo azucena en la ofensiva. Freire es uno de los ocho refuerzos que llegaron para robustecer a LDU en su propósito de retener el título local alcanzado en el 2008 y destacarse en la Copa Libertadores.



La ruta en la Copa empieza este 7 de marzo del 2019. Desde las 19:00, la U quiteña recibe al Peñarol de Uruguay, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por el grupo D.



Se trata de un rival que atraviesa un buen momento. Viene como bicampeón de su país y marcha puntero en el actual torneo uruguayo, con tres victorias consecutivas.



LDU terminó el 2018 como el plantel con la mejor defensa del Campeonato ecuatoriano (37 goles recibidos en 46 juegos), pero tan solo fue el cuarto mejor en el rubro del ataque (37 tantos anotados). De las anotaciones marcadas, solo nueve fueron de cabeza.

El DT Repetto hizo una evaluación y solicitó jugadores para que su equipo cuente con más recursos ofensivos. Así, llegaron los ecuatorianos Andrés Chicaiza (suspendido para el cotejo de hoy), Jacob Murillo, José Ayoví y el punta uruguayo Rodrigo Aguirre.



Además solicitó el fichaje de Freire y otro zaguero foráneo, el uruguayo Carlos Rodríguez, para cubrir a los lesionados Ánderson Ordóñez, Hernán Pellerano, Franklin Guerra y Horacio Salaberry.

Guerra y Salaberry se recuperaron de sus lesiones. Se han mantenido como suplentes. El ‘Sala’, incluso, pudiera ir al América de Quito.



Freire está algo sorprendido con sus anotaciones, pues jamás había marcado dos tantos en un solo cotejo. Eso sí, está satisfecho con su rápida adaptación a la altitud de Quito tras dejar el Palmeiras de Brasil.



“Me adapté pronto porque vine con una importante preparación. He jugado ya cuatro partidos y me he sentido bastante bien”, ratificó el defensor, de 25 años, quien acordó un contrato hasta junio.



Sus últimos dos tantos fueron a Guayaquil City, en la goleada 4-0. Ahí, formó dupla defensiva con el charrúa Rodríguez, quien destaca que se ha acoplado a su compañero.



De los refuerzos, Rodríguez y Freire son los únicos que se han afianzado como estelares.



Pese al antecedente de la última goleada, Repetto guarda cautela. Su plantel evidencia problemas para marcar cuando los rivales se repliegan en su campo o se apoderan de la posesión del balón.



Contra Universidad Católica, la ‘U’ salió con un empate sin goles y solo pudo vencer al América con un penalti.



Con todo, es optimista. “Tenemos margen para mejorar. Hay jugadores que recién llegaron. Por ejemplo, Aguirre solo ha disputado 30 minutos”.



Repetto evaluó al plantel aurinegro a través de videos. Destacó su capacidad para marcar tantos en los minutos finales. Los carboneros llegan con el delantero Gastón Rodríguez, quien estuvo el año pasado en la ‘U’, pero se marchó antes de las finales con Emelec.

Curiosamente, en el plantel quiteño está Rodríguez, quien el año pasado perteneció al Peñarol. Él mantiene amigos de ese club y chatea con ellos.

En la ‘U’ hay expectativa por el estreno copero tras dos años de ausencia. En el 2016, con Claudio Borghi como DT, se quedó en la fase de grupos.



Entonces, los Julio (Ánderson y Johan) apenas tenían minutos en Primera y Jefferson Intriago, hoy capitán, era suplente. Son los únicos ‘sobrevivientes’ de esa plantilla.



“Nos tocó un grupo duro. Peñarol es campeón. Flamengo tiene un gran presupuesto. San José de Oruro también va a pelear. Pero después hay que jugar el torneo”, analizó el DT.



Para hoy, LDU recupera a Juan Luis Anangonó, quien superó molestias físicas. Se encuentra mejor Rodrigo Aguirre, quien tenía una distensión muscular. Ánderson Julio fue evaluado ayer para determinar su estado físico.



Los boletos se venden este 7 de marzo, entre las 10:00 y las 13:00, en las ventanillas del Olímpico Atahualpa y el parqueadero del Condado Shopping. No habrá venta en la Casa Blanca.



Además, el cotejo no se verá por señales de TV pagada. Se lo podrá observar por Facebook Watch, por un convenio entre la red social y la Conmebol.