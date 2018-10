LDU tendrá al golero de las Reservas como titular ante el Deportivo Cuenca

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito tendrá a un guardameta debutante en el partido ante el Deportivo Cuenca este sábado 20 de octubre del 2018 a (18:10). El golero imbabureño Erik Viveros, de 22 años, se estrenará en la Serie A en el juego clave correspondiente a la fecha 15 del campeonato nacional.

Viveros será titular porque el golero Adrián Gabbarini no alcanzó a recuperarse de su lesión. Santiago Jácome confirmó que Gabbarini está entre los concentrados, pero no jugará. Con Gabbarini lesionado y Leonel Nazareno sancionado de forma indefinida y entrenando en la Reserva, el DT Pablo Repetto decidió confiar en la titularidad de Viveros.



Según la ficha del futbolista, Viveros empezó en las formativas del Valle del Chota. Llegó el 2012 a Liga de Quito y comenzó a ganar experiencia en la Sub 16, 18 y Reserva. El 2016 fue prestado al Audaz Octubrino de Machala para que jugara en la Segunda Categoría. Regresó a LDU el año pasado y ha sido regular en el equipo de Reserva.



Viveros, durante la semana, contó que es más alto que Nazareno. “Me llevo muy bien con Nazareno. Hemos entrenado juntos desde la Sub 18 con (Humberto) Pretti. Nazareno es un poco más tuco que yo, pero yo soy más alto, mido 1.98 metros”, dijo Viveros.



Repetto esperó hasta horas antes del partido por la recuperación de Gabbarini. Sin embargo, el informe médico fue que el golero siga con su plan de recuperación. Esa será una de las novedades en el equipo titular de la ‘U’ ante los morlacos.



Liga de Quito buscará una victoria para mantenerse en la pelea por la etapa y ser campeón directo sin la necesidad de jugar finales. Con 22 puntos en la tabla de la segunda etapa, los albos aún tienen sus posibilidades intactas.

