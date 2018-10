Leonel Nazareno: ‘Me duele que no confíen en mí’

LEA TAMBIÉN

Leonel Nazareno, guardameta titular de Liga de Quito ante la lesión de Adrian Gabbarini, emitió varios comentarios al final del partido jugado en el estadio Olímpico Atahualpa, la noche del sábado 13 de octubre de 2018, válido por la fecha 14 de la segunda etapa del torneo local.

Allí, su equipo se impuso por la mínima diferencia ante Universidad Católica con gol de Juan Luis Anangonó (84’) y con esto, Liga ingresó a la pelea por adjudicarse la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.



Al final del cotejo, el guardameta que fue escogido como el jugador y figura del partido por el canal GolTV, lució emocionado e incluso con lágrimas en los ojos, dijo varias frases que pueden generar polémica. La más importante fue: "Me duele que no confíen en mi y espero haber cerrado la boca de algunos hinchas y al técnico".



Nazareno quien fue titular indiscutible en la temporada 2017 con el conjunto albo, esta temporada no ha tenido oportunidades en el arco de la ‘U’. Ante la lesión en uno de los aductores, el joven guardameta actuó en el cotejo ante Macará (0-0) en Casa Blanca y en este cotejo en donde Liga sumó 22 unidades y se acerca al líder Macará.



“La verdad es que no queremos jugar finales” terminó su intervención Nazareno cuando fue consultado sobre el rendimiento del conjunto albo y los partidos que restan para que finalice la etapa.



En la rueda de prensa posterior al cotejo, el DT Pablo Repetto se refirió a las declaraciones del golero: “No buscamos lo negativo sino lo positivo”. “Es un tema que debemos manejarlo a la interna. Cuando un jugador se equivoca no lo señalamos con el dedo”.

Liga de Quito recibirá en la fecha 15 al Deportivo Cuenca en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el sábado 20 de octubre de 2018.