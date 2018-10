Lance Armstrong llegó a Costa Rica para prueba de ciclismo de montaña

LEA TAMBIÉN

Lance Armstrong llegó a Costa Rica para participar en la Ruta de los Conquistadores, una dura prueba de ciclismo de montaña que atraviesa el país centroamericano del Pacífico al Caribe. El deportista llegó a convertirse en una leyenda viva del ciclismo, pero sus triunfos se vieron empañados por denuncias de dopaje.

“Vamos a ver qué pasa, quiero disfrutar de la carrera y vivir esta aventura. Me han comentado que La Ruta es muy dura y yo ya no estoy en mi mejor nivel como ciclista de alto rendimiento, pero espero disfrutarla mucho y sobre todo terminarla”, declaró el estadounidense a periodistas este miércoles.



El ciclista de 47 años habló con la prensa después de visitar un albergue para niños con cáncer, en San José, donde compartió con los menores alrededor de una hora.



“Me siento muy feliz de estar aquí en Costa Rica, ahora he venido a saludar a estos niños que son los que realmente llevan una batalla en la vida. Yo tuve cáncer y estoy aquí, vivo. Ellos tienen que tener ese mensaje”, indicó Armstrong tras saludar a unos 30 pequeños en el albergue.



Armstrong superó en 1996 un cáncer testicular que se extendió a otros órganos, y posteriormente ganó siete veces el Tour de France.



No obstante, sus triunfos se vieron empañados por denuncias de dopaje.



Armstrong participará en la Ruta de los Conquistadores como invitado de los organizadores.



La competencia comenzará este jueves en la playa de Jacó, en el Pacífico, y concluirá tres días después en el litoral Caribe.