La selección de España venció por una goleada de 6-0 a Turquía en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Lamine Yamal fue una de las figuras de la ‘Roja’ y, tras el compromiso, ratificó su relación con la artista argentina Nicki Nicole.

La escuadra ibérica vuelta alto en los cotejos clasificatorios hacia la próxima Copa del Mundo y lidera el grupo B con seis puntos. Las últimas tres unidades las consiguió ante los turcos en la segunda fecha eliminatoria, disputada en Konya Büyükşehir Arena de la escuadra otomana.

La contundente victoria de España, sin embargo, no fue lo único que llamó la atención del compromiso. Una vez sellado el triunfo, Lamine Yamal también fue uno de los protagonistas en el vestuario del elenco visitante.

En medio de los festejos, Yamal apareció en una historia de instagram de su compañero Nico Williams y esta estuvo vinculada a su ámbito personal. Mediante tal publicación se volvió a confirmar el vínculo entre la estrella del FC Barcelona y Nicki Nicole y se despejaron rumores.

Nico Williams y la historia con Lamine Yamal y Nicki Nicole

Después del compromiso, Lamine Yamal y Nico Williams se sentaron juntos en el camerino de la Selección de España. Allí, Williams grabó a Yamal con su teléfono celular y adjuntó en la historia de su red social la frase: “Mi chaval está in love“, acompañado de emoticones de un rostro con corazones.

Dentro del video, el puntero del Athletic Bilbao bromea con su compañero y entre risas le dice: “¿Por qué sonríes, bro?, ¿por qué sonríes al móvil, hermano?“. Tras ello, Yamal enseña su dispositivo y muestra su fondo de pantalla en el cual está una foto suya junto a Nicki Nicole.

Pese a que Williams etiquetó a Lamine Yamal dentro de la publicación destinada para durar 24 horas, su compañero no la compartió. A su vez, el jugador de 18 años tampoco se ha pronunciado con respecto a su relación con la argentina.

Los rumores de la ruptura entre Yamal y Nicole

Antes de que se jugase el partido entre la selección de España y Turquía surgieron rumores en torno al estado entre el vínculo de Lamine Yamal y Nicki Nicole. Este había publicado una foto con la artista durante el 25 de agosto, cumpleaños de esta, en la cual ambos lucían abrazados.

En días posteriores, Yamal borró la publicación de sus cuentas y especuló con una ruptura entre los dos personajes. De acuerdo a la periodista argentina Marcela Tauro, ambos se habían separado a causa de contactos entre Nicki Nicole y Franco Mastantuono, futbolista del Real Madrid.

Tras las especulaciones, ni la cantante ni el extremo se manifestaron sobre ello. La primera acción en torno al tema, después de las conjeturas, fue la mencionada de Yamal en la historia de Nico Williams.

La goleada de España sobre Turquía y Yamal con doblete de asistencias

Ante la escuadra turca, Lamine Yamal inició el partido como titular en la Selección de España. Este se mantuvo en la cancha hasta el minuto 73, cuando fue sustituido por Álvaro Morata.

Durante el compromiso, Yamal brindó un doblete de asistencias en la goleada del 6-0. El extremo asistió a Ferrán Torres y a Mikel Merino en el tercer y cuarto gol del compromiso.

Al plantel que dirige Luis de la Fuente le restan cuatro partidos para definir su clasificación hacia el Mundial de 2026. Comparte grupo con Georgia, Turquía y Bulgaria. A los dos últimos ya venció y le restan las revanchas, mientras que aún debe jugar dos compromisos contra el primeros.

Los españoles son punteros con sus seis puntos. A ellos les siguen los georgianos y los turcos con tres, mientras que la escuadra búlgara no ha sumado. Los mejores de cada grupo clasifican directamente al Mundial, mientras que los segundos juegan repechaje.