Lamine Yamal, la gran figura del FC Barcelona y la Selección de España, no solo brilla por su talento futbolístico, sino que también acapara titulares por asuntos extradeportivos. Con apenas 18 años, el delantero se refirió a su mentalidad y a cómo enfrenta lo que se dice de él fuera del campo.

“Últimamente se habla mucho de mi vida personal, pero lo que realmente importa es lo que hago dentro del campo. Si no fuera quien soy, nadie estaría pendiente de una fiesta a mis 18 años. Estoy tranquilo, sigo mi camino y agradezco que mi míster en la selección, Luis de la Fuente, me defienda con tanta claridad”, señaló en declaraciones a TVE.

El seleccionador español había pedido días atrás a la prensa centrarse en lo deportivo y valorar el profesionalismo de Yamal, en lugar de alimentar polémicas como su fiesta de cumpleaños o rumores sobre su relación con la cantante argentina Nicki Nicole.

“Me he dado cuenta de que todo lo que ocurra en mi vida será comentado, incluso inventado. Pero no me importa, porque solo escucho a mi círculo cercano. Nunca me verás afectado por lo que digan otros; mantengo la misma mentalidad que me ha traído hasta aquí”, insistió el atacante.

El heredero de un número histórico

Yamal también habló del cambio de dorsal en el Barcelona, donde ahora viste la camiseta número 10. Explicó que la decisión empezó a sonar tras la Eurocopa, aunque en ese momento prefirió esperar.

“Cuando llegó la oportunidad no sentí presión, simplemente quiero seguir mi camino y me está yendo bien. Con el 10 he empezado mejor que con el 19”, comentó.

El inicio de temporada avala sus palabras. En apenas tres partidos con el dorsal histórico del club azulgrana, Lamine Yamal ya suma dos goles y tres asistencias.

Entrevista Adrián Luna Martinetti