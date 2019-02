¿Qué pasó con Kepa Arrizabalaga y la polémica en el Chelsea con el DT Sarri?

LEA TAMBIÉN

El entrenador del Chelsea Maurizio Sarri aseguró este martes 26 de febrero del 2019 que su club no quiere "matar” a Kepa Arrizabalaga, quien se negó el domingo a abandonar el terreno de juego a petición del técnico italiano en la final de la Copa de la Liga, lo que provocó su enfado.

“Hablé con el arquero, con Kepa, por supuesto. Después, hablamos todos juntos. Él se disculpó ante todo el cuerpo técnico, pero eso no era suficiente. Se disculpó ante sus compañeros, ante el club. Creo que cometió un gran error, pero tenemos que ser más grandes. No queremos matarlo”, declaró Sarri en conferencia de prensa.



“Cometió un error, un gran error. Hay unas consecuencias. Si la consecuencia es que él juegue, él debe estar preparado para jugar. Si la consecuencia es el banco, debe estar preparado para ir al banco , añadió el técnico, que aún no ha decidido si el arquero más caro del mundo será titular el miércoles en el choque de la 28ª fecha de la Premier ante el Tottenham.

No quiso salir y Kepa hace esto... 🤣😂🤣😂🤣 De los mejores pasos de comedia vistos en el fútbol... pic.twitter.com/SBeKyy0HRx — Jorge A Saucedo (@JorgeSaucedo650) 24 de febrero de 2019



“Debo decidir, quizá sí, quizá no. Será una decisión por el grupo. Por todos los jugadores”, explicó Sarri sobre el arquero procedente del Athletic Club, fichado el pasado verano boreal por 80 millones de euros (unos USD 90 millones).



“Quiero enviar un mensaje a mi grupo. El mensaje podría ser: Kepa está sobre el césped o Kepa no está sobre el césped. Debo decidir lo que es mejor para mi grupo”, confesó el exentrenador del Nápoles.



Kepa Arrizabalaga fue multado por su club con una semana de salario por desafiar al técnico Maurizio Sarri y negarse a ser sustituido durante la final de la Copa de la Liga, el domingo.

Sarri enfureció cuando Kepa se negó a ser sustituido tras ser atendido por los servicios médicos por un problema muscular a tres minutos del final de la prórroga.



La multa, de cerca de 220 000 euros (unos USD 250 000), según la prensa inglesa, será destinada a la fundación del club, precisó el Chelsea, que perdió la final en los penales (0-0, 4-3) ante el Manchester City.