Los kenianos Kibiwott Kandie y Brigid Kosgei arrasaron este martes 31 de diciembre del 2019 en la categoría masculina y femenina de la 95° edición de la San Silvestre en Sao Paulo, la mayor carrera urbana de América Latina.

Con un espectacular sprint, Kandie recortó la distancia con el ugandés Jacob Kiplimo en los últimos metros y casi en la línea de llegada el keniano de 23 años se adelantó ágilmente para vencer con un récord de 42m59s, convirtiéndose en el primero en completar los 15 km de la San Silvestre en menos de 43 minutos.



Quedándose con los brazos medio alzados, Kiplimo, de 19 años, se ubicó segundo, a un segundo de diferencia de Kandie.



Bajo una temperatura de 24ºC y una elevada humedad en el ambiente, Kandie había avanzado codo a codo junto a Kiplimo en gran parte de la carrera que arrancó a las 08:05 locales (11:05 GMT), hasta que en los últimos 1 000 metros se rezagó.



“Nunca me rendí, solo seguí corriendo y mi meta era ganar”, dijo Kandi a la prensa tras vencer en una competencia que recorre los principales puntos de Sao Paulo.

Para reiterar el dominio africano en la carrera, en tercer lugar se ubicó el keniano Titus Ekiru, con 43m54s, en cuarto su compatriota Geofry Kipchumba, con 45m10s, y en quinto el tanzano Joseph Panga, con 45m33s.



Como en los últimos nueve años, Brasil no tuvo presencia en el podio masculino. El mejor colocado, en la onceava posición, fue Daniel Ferreira do Nascimento, de 21 años, con un tiempo de 46min32s. El último atleta nacional en vencer la prueba fue Marilson Gomes, en 2010.



Kosgei, con un 2019 de triunfos



En la categoría femenina, la keniana Brigid Kosgei llegó a la meta muy cómoda y alejada del pelotón de corredoras. Marcando un tiempo de 48m54s se convirtió en una de las tres mujeres en completar la carrera en menos de 50 minutos.



Sin embargo, no pudo romper el récord de 48m35s de su compatriota Jemina Sumgong en la San Silvestre de 2016.



“Estaba preocupada por la humedad pero hice mi mejor esfuerzo”, dijo Kosgei a la prensa poco después de llegar a la meta saludando al público paulista.



En segundo lugar se ubicó la keniana Sheila Chelangat, con un tiempo de 50m10s, y en tercero la etíope Tisadik Alem Nigus, con 50m12s.



Kosgei, de 25 años, cierra con esta victoria un excelente 2019. El 13 de octubre, la keniana batió el récord mundial de maratón femenino en Chicago al imponerse con un tiempo de 2h14:04, destronando a la británica Paula Radcliffe, cuya marca databa de 2003.



Dos días después fue nominada al premio a la mejor atleta del año por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), en una lista de 11 candidatas que es dominada por recientes triunfadoras del Mundial de Doha.



Brasil tampoco tuvo suerte en la categoría femenina de la San Silvestre. La local mejor ubicada fue Graziele Zarri, de 21 anos, que llegó novena, con un tiempo de 54m56s.



Lucélia Pérez fue en 2006 la última atleta nacional en ganar la carrera.



Tradición desde 1924



En la edición 95° de la San Silvestre participaron unos que fueron aupados por cientos de personas -muchas de ellas disfr35 000 corredores,azadas como es costumbre- que arribaron a la Avenida Paulista, punto de partida y de llegada del circuito.



Esta conocida avenida es también el palco de la fiesta pública de Año Nuevo de la ciudad, que cuenta siempre con conciertos de artistas nacionales reconocidos.



Impulsada por el periodista Cásper Libero, la primera San Silvestre paulista se disputó en la noche del 31 de diciembre de 1924, después de que el fundador del diario Gazeta Esportiva asistiera a una carrera nocturna en París.



La prueba, que fue bautizada con el nombre del santo que murió un 31 de diciembre, se celebra ininterrumpidamente desde entonces, aunque sufrió varias modificaciones horarias.



En 1989 se organizó por la tarde por motivos de seguridad, mientras que desde 2012 se disputa por la mañana para huir de las altas temperaturas del verano paulista.