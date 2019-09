Jürgen Klinsmann: Un perfil de Director Técnico que está en análisis para la Selección de Ecuador

LEA TAMBIÉN

Las pistas conducen a un entrenador europeo. Los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) son cautos al hablar de Jürgen Klinsmann, pero ese nombre toma fuerza, aunque tampoco se descarta la posibilidad de un DT español.

Jaime Estrada, vicepresidente de la FEF, admitió que Klinsmann, exentrenador de las selecciones de Alemania y Estados Unidos, es uno de los perfiles que “está en análisis en el Directorio, además de entre cuatro y cinco nombres más que son posibilidades para dirigir a la Selección”, dijo.



El directivo manabita contó que hay varios ejes del proyecto Selección en los que trabaja la FEF. Estrada, el presidente Francisco Egas, y Michael Deller son los integrantes de la Comisión de Selecciones, encargados de la contratación del estratega para la Tri.



Carlos Manzur, tercer vocal del Directorio de la FEF, confirmó que Klinsman sí es una posibilidad para llegar al puesto de estratega de Ecuador.

“Sí es una opción. Está adaptado a vivir en los Estados Unidos y allá estudian sus hijos. Hay muchos otros nombres y hasta el momento no está nada cerrado”, manifestó Manzur.



Hay más luces que encaminan al nombre de Klinsmann. Egas, el jueves pasado, en Cuenca, anunció que la FEF articula un proyecto para impulsar la capacitación a los entrenadores ecuatorianos con la línea europea. Allí, el plan de la Ecuafútbol también incluye seguir ejes de Alemania.



Esa es una de las principales pistas para que Klinsmann, de 55 años, sea uno de los perfiles que trata de seducir a la FEF.



Uno de los argumentos que han tratado los directivos para apuntar a ‘Klins’ es el proyecto que ya impulsó como DT de la Selección de Alemania.

El DT, campeón con su selección en el Mundial de Italia 1990 y con participación en tres citas más, se destaca porque en su perfil consta el plan ejecutado como seleccionador de su país, entre el 2004 y el 2006. El plan revolucionario que tuvo con los germanos tuvo aristas programadas. En su eje de trabajo que incluyó consejeros, psicólogos y preparadores físicos.

En medio de la fiebre futbolera que se vivió en el Mundial de Alemania 2006, con Klinsmann al frente de la Selección anfitriona, su proyecto consistió en modernizar el estilo de juego, las infraestructuras deportivas y la metodología de trabajo que tenían todas las selecciones de su país.



“Mi gran objetivo es mejorar a cada jugador con mis métodos”, dijo como carta de presentación de su proyecto.



Manzur admitió que una de las adversidades para la posible llegada del alemán a la Tri es que él está cómodo en California, donde vive con su esposa y sus dos hijos. Algo que también ya fue cuestionado mientras estaba dirigiendo a Alemania. Con su selección terminó en el tercer lugar en el Mundial del 2006 y después dimitió del cargo.



Klinsmann sí habla español. Esa no es una barrera. El técnico es preparado en cuatro idiomas. Aprendió el español en el 2008 cuando dirigió en el Bayern y necesitaba comunicarse con los futbolistas latinos, y luego lo estudio con formalidad tras dejar el cargo de entrenador de Estados Unidos, justamente el último equipo al que dirigió.



Asumió el cargo de seleccionador desde el 2011 hasta el 2016. Dirigió 98 partidos, con 55 victorias, 27 empates y 16 derrotas. El 2013 consiguió su mayor logro: la Copa Oro, que se disputa en territorio norteamericano cada dos años y otorga medio boleto a la Copa Confederaciones. Ese mismo año alcanzó el histórica registro para el combinado de Estados Unidos de 12 partidos sin conocer la derrota.



Estrada contó que el plazo máximo para nombrar el entrenador de Ecuador será los primeros días de octubre.



¿Cuándo se conocerá el nombre del entrenador? Estrada detalló que la Ecuafútbol espera definir la contratación del director técnico hasta los primeros días de octubre. Sin embargo, no se descarta que la decisión se conozca en las próximas dos semanas.

El objetivo es que el nuevo técnico se estrene en la fecha FIFA que será en octubre.