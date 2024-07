Alberto Miño representará a Ecuador en el tenis de mesa de los Juegos Olímpicos de París 2024, gracias a su clasificación por ranking mundial.

Será la segunda participación olímpica de Miño, de 33 años, quien compitió previamente en Tokio 2020+1, donde fue eliminado en la primera ronda. Ahora, sus expectativas son mucho mayores.

Más noticias:

Juegos Olímpicos de París 2024

Miño expresó su motivación y preparación para el próximo desafío: “En Tokio me quedó un sabor amargo no poder avanzar más en las rondas, esta vez quiero hacerlo mejor. Me voy a preparar de la mejor manera para llegar a punto a ese torneo”, declaró al sitio oficial del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

El Comité Olímpico Internacional (COI) confirmó que Miño competirá el sábado 27 de julio del 2024 en la ronda preliminar del individual masculino, a partir de las 08:00.

Para alcanzar una medalla en tenis de mesa, los competidores deben superar ocho fases, incluida la final, donde se disputarán las preseas de oro y plata. La final por el oro está programada para el domingo 4 de agosto, desde las 07:30.

Alberto Miño

Miño comenzó su carrera en el tenis de mesa a los ocho años y ha cosechado importantes logros a lo largo de su trayectoria.

En 2005, alcanzó el tercer lugar en el décimo Abierto Internacional Juvenil de Budapest.

En los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, obtuvo una medalla de oro en dobles junto a Emiliano Riofrío, además de dos medallas de bronce en las categorías de equipos y singles.

Este año, terminó entre los tres mejores de América en la Copa Panamericana Corpus Christi 2024, celebrada en Texas, Estados Unidos.

Para el 2009, Miño viajó a vivir en Europa, primero en Francia y luego en Alemania, con el objetivo de mejorar su técnica.

Se ha entrenado en el Centro Nacional de Entrenamiento de Tenis de Mesa en Düsseldorf, compitiendo en la Bundesliga Alemana, considerada una de las mejores ligas de Europa.

Le gusta la salsa, el encebollado, pasar tiempo en Montañita y es hincha del Club Sport Emelec.