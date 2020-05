Juan Manuel Correa planifica para mayo del 2021 su retorno a las pistas de la F2

LEA TAMBIÉN

A ocho meses del accidente, ocurrido en el circuito belga de Spa-Francorchamps en Bélgica, Juan Manuel Correa espera que en un año pueda estar listo para iniciar su campaña en la Fórmula 2. “Aún quedan muchas cirugías por delante y horas de rehabilitación. Mis piernas nunca recuperarán las condiciones que tenían antes del accidente”, dijo.

El piloto quiteño, de 22 años, cumple la cuarentena en Miami, Estados Unidos, donde reside con su familia. “Los últimos siete años no había compartido tanto tiempo con ellos”, detalla con algo de alegría, pues cuando tenía 15 años decidió viajar a Europa para cumplir con el sueño de ser piloto de la Fórmula 1.



Ha tenido que acostumbrarse a los horarios familiares, pero lo hace con la mejor predisposición, porque se apoya en ellos para seguir adelante. El 31 de agosto del año pasado, su camino a la Fórmula 1 se paró por el accidente que sufrió cuando apenas había arrancado la carrera en Bélgica.



En la colisión, las llantas explotaron y sus piernas fueron las más afectadas. La derecha casi la pierde y desde hace siete meses tiene clavos y un dispositivo que le ayuda en su proceso de rehabilitación. En abril estaba programada una cirugía para retirar el inmovilizador. “Se postergó y vamos a hacerla en julio. El aplazamiento no se debe al covid-19 sino a que la pierna aún no está lista. Aún siento dolor después de cada sesión de rehabilitación”.



Gracias a la tecnología, él y el equipo médico que lo atiende están optimistas por la recuperación de su pierna, que sufrió múltiples fracturas. En febrero –cuando estuvo en Ecuador-, temía que el tobillo perdiera la movilidad, lo que habría constituido un nuevo obstáculo en el camino para su retorno a la conducción de un F-2 y, por supuesto, para conducir en la F-1.



“Me he imaginado el peor escenario, pero ya me retiraron unos metales que tenía en el pie y el tobillo sí se mueve. Es poco, hemos logrado una apertura de ángulos de 10 a 15 grados, porque los tejidos actuales son de cicatriz, que son más resistentes. Con el tiempo habrá que ir rompiéndolos para lograr mayor movilidad”, contó Correa.

El tobillo de su pierna izquierda también ha perdido un poco de movilidad, “se mueve bien de arriba para abajo, pero muy poco de manera lateral”.Se ha preocupado por conocer cada una de sus lesiones y dolencias y cómo es el camino de recuperación. Había previsto que en octubre ya podría estar de pie y caminar y tal vez en diciembre volver a ponerse al mando de un F-2.



“Vamos a esperar, ojalá de aquí a un año podamos estar listos para empezar la campaña del 2021; aún no sabemos porque no se puede medir todo el daño que existe en la pierna”. Quiere ir con calma, aunque dice que extraña la adrenalina de la velocidad, de la competencia, de sentir velocidades superiores a los 180 kilómetros por hora.



Ya no tiene un contrato con la escudería Alfa Romeo, pero se considera parte de ella. “Se han portado increíble, me han dado su apoyo. Corro para ellos en las carreras virtuales de la F-1, que se han realizado. El momento que vuelva espero seguir con ellos porque es un placer trabajar allí”.



Del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 real, que hasta el momento no tiene fecha de realización por el covid-19, opina que “es un evento donde se mueve mucho dinero. Estoy seguro que el torneo se realizará por los patrocinadores. Se podrían realizar carreras a semana seguida o disputarse en dos ciudades diferentes. Hay estrategias”.



Pero si bien la Fórmula 1 tiene dinero para ayudar a las escuderías que podrían verse en problemas económicos, “para las otras categorías y los pilotos será complicado lograr nuevos auspiciantes”. Cada semana completa tres sesiones de rehabilitación, en seis horas. Dos veces por semana hace actividad física, suma 6 horas en el simulador de conducción y otras 10 horas las designa a lecturas, actualización y estudios online.



“Lo más importante fue la aceptación de lo que sucedió. No pienso mucho en el pasado y siempre miro para adelante. Vivo este período como una carrera de clasificación, donde hay que poner el 100 % de atención para ganar. Es un desafío al que debo superar”.