CSKA Sofia busca a Jordy Caicedo ¿Dónde está el jugador?

Jordy Caicedo, futbolista ecuatoriano del CSKA Sofía. Foto: Instagram jordy_caicedo_oficial

Redacción Deportes

El delantero ecuatoriano Jordy Caicedo fue tendencia este 23 de junio del 2022. Su equipo, el CSKA Sofia de Bulgaria, emitió un comunicado en el que indicaba que no han tenido contacto con el deportista. No obstante, horas después se conocieron las razones por las que el ariete no estaba junto con sus compañeros en la pretemporada del club.

Es más, para dar tranquilidad a sus allegados y a los hinchas, el jugador incluso realizó publicaciones en sus historias de la red social Instagram. Allí se lo observó entrenándose en un gimnasio y hasta realizando trabajos específicos de recuperación en sus piernas.

“Jordy Caicedo no está desaparecido, se encuentra conmigo en Estambul (Turquía). Ahora, Jordy está disfrutando de sus vacaciones”, aseguró Hernán Banato, representante del futbolista, en una entrevista realizada por Área Deportiva, en 99.3 FM en Quito.

“Sorprende el comunicado del CSKA, creemos que fue para desprestigiar la imagen del jugador. Jamás se comunicaron con Jordy, ni con mi persona para preguntarnos sobre él”, añadió el representante en la entrevista radial.

Caicedo, de 24 años, tiene contrato con el club búlgaro hasta mediados del 2025.

¿Qué dijo el CSKA sobre Caicedo?

El club de fútbol publicó lo siguiente en su página oficial:

“En relación con los frecuentes datos no confirmados sobre el futuro del delantero del CSKA Jordi Caicedo, nos gustaría aclarar oficialmente el caso.

“1. El CSKA no ha recibido oferta ni pedido de compra del delantero de los Tigres mexicanos. Tal transferencia nunca ha estado sobre la mesa.

“2. Por el momento no tenemos información sobre el paradero del jugador. Caicedo recibió una visa y un boleto a Austria, donde tuvo que unirse hoy al campamento de su compañero de equipo. Más tarde supimos que el atacante no abordó el avión en absoluto. Inmediatamente fue registrado en su domicilio, pero tampoco fue encontrado allí. Actualmente no estamos en contacto con el jugador.

Информация за Жорди Кайседо 👇🏻https://t.co/EaszYh5w4d — ЦСКА (@CSKA_Sofia) June 23, 2022

“3. Este es otro caso en el que Caicedo y su entrenador tratan mal al CSKA. Después de violar la confidencialidad del contrato, no dieron información correcta sobre el motivo de la demora del jugador en regresar a Sofía y ahora, en términos generales, simplemente desaparecieron sin explicación, estamos obligados a buscar nuestros derechos legalmente.

“El deseo del club era mantener a su máximo goleador para la próxima temporada y no permitir que la columna vertebral del equipo se agotara, sino que se fortaleciera con varias nuevas incorporaciones. La actitud poco profesional de Caicedo hacia su trabajo nos pone en una situación imprevista, de la que ya estamos buscando medidas urgentes y correctas para salir”.

🚨 Hernán Banato, representante de Jordy Caicedo, en @latrinka993 por @AreaDeportivaFM:



🗣 "Sorprende el comunicado del CKSA, creemos que fue para desprestigiar la imagen del jugador".



🗣 "Jamás se comunicaron con Jordy, ni con mi persona para preguntarnos sobre él". — Área Deportiva FM 📻🎙 (@AreaDeportivaFM) June 23, 2022