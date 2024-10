El Nacional vive una convulsa realidad en medio de su crisis económica y, de cara a uno de sus partidos más importantes de la temporada, uno de sus jugadores aumentó otro matiz. Jonathan Borja manifestó que se han realizado intentos de soborno en el equipo de cara a su semifinal de vuelta de Copa Ecuador.

Con sueldos impagos y paralizaciones parciales de entrenamientos, los puros criollos saltarán a la cancha durante este jueves 31 de octubre del 2024 y buscarán la final del certamen. El rival a enfrentar será el Mushuc Runa, que busca dar vuelta a la derrota sufrida en el partido de ida.

Dos días antes del compromiso, el 29 de octubre del 2024, Borja se refirió al próximo partido en el programa Fútbol sin casseette. Allí, este sostuvo que uno de sus compañeros le manifestó a él y al resto de la plantilla que se habían contactado para intentar arreglar al partido.

“Del partido pasado que nosotros ganamos a Mushuc Runa (en Copa Ecuador) y todo… Ya hace unos días, un compañero cuenta que una persona allegada a él fue y le dijo ‘oye, consíguete cuatro o tres compañeros tuyos para que en el partido contra Mushuc Runa de vuelta lo pierdan'”, sostuvo el futbolista.

Jonathan Borja señaló que su colega hizo público aquello frente a toda la plantilla, así como frente al director técnico Marcelo Zuleta. “Dijo ‘ojo con esto, que a mí me dijeron esto de aquí’. No puede ser que pase, sé que estamos pasando un mal momento, pero no podemos hacer eso por ética de uno”, agregó.

El Nacional y Mushuc Runa en la Copa Ecuador

Antes de las declaraciones de Jonathan Borja, El Nacional disputó dos partidos; uno por la Liga Pro ante Orense y otro en Copa Ecuador ante Mushuc Runa. El cotejo liguero terminó en derrota, mientras que el copero fue victoria.

El duelo de la Copa Ecuador correspondió a las semifinales de ida y terminó con el triunfo de 2-1 a favor de los puros criollos. Jorge ‘Tukita’ Ordóñez hizo el doblete para el ‘Rojo’ y Ángel Gracia descontó para el ‘Ponchito’.

El ganador de aquel compromiso se enfrentará a Independiente del Valle. El conjunto rayado ya cerró su llave al vencer a Universidad Católica.

El Nacional, en crisis y con sueldos adeudados

Pese a su crisis económica, El Nacional y sus jugadores han conseguido que aquello no se refleje en su pasar futbolístico. El equipo busca su primer título en 18 años con la Copa Ecuador, pero así mismo ha hecho público su malestar.

Antes de su último duelo contra Orense, el club paralizó sus entrenamientos y argumentó que la medida se dio por falta de pagos. A su vez, los futbolistas señalaron que no habían tenido respuestas de Marco Pazos, presidente del club, y pidieron a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y a la Liga Pro por su intervención.

Después del choque ante la escuadra verde, los futbolistas volvieron a protagonizar un hecho y se hicieron presentes en la sala de prensa del Olímpico Atahualpa luego del partido. Allí, estos señalaron que no hablarían del compromiso, reiteraron sus solicitudes y pidieron al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tomar acción debido a la vinculación del club con las Fuerzas Armadas.