Johan Mina regresa al país como goleador de la sub 17 y a definir su futuro 

Johan Mina finalizó el Sudamericano sub 17 de Perú como la principal figura de Ecuador y el máximo goleador del torneo, con seis anotaciones. El guayaquileño fue determinante para la clasificación ecuatoriana al Mundial de Brasil 2019.

Mina llegó a este torneo con poco ritmo de competencia, debido a que durante el 2018 tuvo un problema contractual con su club Emelec, que le impidió jugar en los campeonatos nacionales juveniles.



Para complementar esa particularidad, Mina pospuso sus estudios en el colegio Teniente Hugo Ortiz, del norte de Guayaquil, para asistir a todos los microciclos y amistosos convocados por el DT de la sub 17, Javier Rodríguez.



Antes de ese inconveniente, el atacante fue goleador en la sub 14 y sub 16 del cuadro eléctrico. Según los registros de la FEF, anotó 48 goles en 39 partidos.



Mina reside en el sur de Guayaquil con sus cuatro hermanos, su mamá y su padrastro. Su familia está ligada al fútbol, su hermano mayor es portero de un club porteño de segunda categoría y su papá fue profesional, campeón con Emelec en 1993.

Durante el torneo en Perú, le anotó un gol a Bolivia y otros tres a Chile, en la fase de grupos. Finalmente, remató con un doblete frente a Argentina en el hexagonal final.



El problema contractual, antes mencionado, y las condiciones técnicas del jugador, hicieron que otros clubes se interesen en él. Se pudo conocer que hay una propuesta de un equipo quiteño y otra desde el exterior.



Mina y el resto de la selección ecuatoriana regresarán al país este 15 de abril. Se tiene previsto que su vuelo, precedente de Lima, aterrice a las 13:00 en el aeropuerto Mariscal Sucre, de Tababela.